18 de junio de 2020

En 2018 , durante la gira de promoción de la película ¡Madre! y ante la pregunta de qué proyecto le seguiría al film que dirigió su entonces novio Darren Aronofsky, Jennifer Lawrence sorprendió a todos al anunciar que no tenía nada en marcha y que pensaba tomarse al menos un año fuera de los sets de filmación . Entre bromas, la actriz decía que tal vez se iba a dedicar a la alfarería, pero que lo haría fuera de cámara.

Claro que rápidamente se supo que la protagonista de la saga Los juegos del hambre le estaba poniendo pausa a su carrera para dedicarse a trabajar en la organización no gubernamental Represent.Us, una iniciativa no partidista dedicada a promover la sanción de leyes anticorrupción. Y aunque muchos no creían que Lawrence hablara del todo en serio, lo cierto es que después de una década de trabajo y esfuerzo que la transformó en una de las actrices más celebradas y exitosas de Hollywood, la ganadora del Oscar se esfumó de la vida pública. Hasta ahora.

En el contexto de las marchas que piden por la igualdad de derechos raciales y el fin de la violencia policial en los Estados Unidos, Lawrence reapareció en las redes sociales, un medio en el que había dicho que nunca participaría. Sin embargo, hace unos días la actriz se sumó a Twitter con el perfil @JLawrence_RepUs para dar a conocer las iniciativas de la organización.

En dos posteos, Lawrence compartió un cortometraje dedicado a la lucha por la igualdad bajo la consigna Black Lives Matter y escribió un mensaje para darle visibilidad al crimen de Breonna Taylor , una mujer negra de 26 años que el 13 de marzo fue asesinada a manos de la policía en su casa de Louisville, Kentucky, ciudad natal de Lawrence.

"Como una persona oriunda de Louisville, como ser humano, no puedo permanecer callada. Me uno a los que están hablando sobre esta enorme injusticia pidiéndole al fiscal general Daniel Cameron que tome acción inmediata para llevar a la justicia a los responsables por su muerte", dice la actriz que, casi tres años después de correrse del centro de la escena, regresó por una buena causa.