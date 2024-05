Una de las causas judiciales que inquieta a Martín Insaurralde está frenada por una chicana procesal

Escuchar

Una chicana procesal mantiene inmóvil desde hace tres meses una de las causas ligada al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. Se trata del expediente en el que se investigan los bienes de quien fue denunciado como su supuesto testaferro, el exsubjefe de Gabinete Juan Pablo de Jesús, exjefe comunal del Partido de la Costa.

Insaurralde está siendo investigado desde octubre del año pasado por el juez federal Ernesto Kreplak por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito desde que fue publicada su fotografía a bordo del yate Bandido, navegando por el Mediterráneo, en Marbella, con la modelo Sofía Clerici. En paralelo, una concejal del partido de la Costa, Evangelina de los Milagros Cordone, denunció en una causa conexa a Juan Pablo de Jesús como su testaferro y mencionó que tiene gran cantidad de propiedades sin declarar.

Martín Insaurralde y Juan Pablo de Jesús Twitter

El juez Kreplak separó ambas investigaciones y decidió enviar a la Justicia de Dolores el caso de De Jesús para que se investigue en ese departamento judicial que abarca el Municipio de la Costa al exintendente. Una separación de ambas causas diluiría la principal hipótesis de la denuncia que ubicaba a De Jesús como el posible prestanombre del exmarido de Jésica Cirio, también investigada en esta causa.

Pero el fiscal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, se opuso a que se envíe la causa a Dolores, y apeló pues entiende que esta la medida pone en riesgo el éxito de la investigación e implica un dispendio de tiempo, ya que no se trata de determinar si De Jesús se enriqueció de manera ilícita, sino determinar si ese crecimiento patrimonial respondió a su actuación como testaferro de Insaurralde.

El caso quedó en la Cámara federal de La Plata que debía decidir si ambos expedientes se quedaban juntos o separados. Pero sucedió que un expediente quedó en una sala y otro expediente en otra. La Sala que tenía el caso de De Jesús se lo envió a la que tenía la causa de Insaurralde, pero la defensa del exintendente de Lomas de Zamora dijo que no correspondía y apeló la decisión a la Cámara Federal de Casación Penal.

Así las cosas está en Comodoro Py 2002, desde hace unas semanas un incidente para decidir que Sala de la Cámara de La Plata debe resolver si las causas de De Jesús e Insaurralde quedan tramitando en paralelo o en dos jurisdicciones separadas. La decisión la tienen los jueces Diego Barroetaveña Daniel Petrone y Alejandro Slokar.

Pero mientras tanto, no se realizó ninguna medida de prueba para investigar los bienes de De Jesús. No se enviaron oficios, a pesar de la insistencia del fiscal Mola que le planteó al juez Kreplak la necesidad de seguir avanzando, independientemente de que se defina o no quien es competente.

En el juzgado se amparan en que hasta que no se resuelva la competencia no es posible avanzar por temor a una nulidad, cuando en realidad puede hacerse si las medidas de prueba no son de las irrepetibles. Así está la pulseada entre el fiscal Mola y el juez Kreplak estos días a la espera de que la Cámara de Casación, primero, y a la Cámara Federal de La Plata, después, resuelvan la chicana procesal de los defensores que paralizó el caso.

En paralelo, la defensa de Insaurralde quiere sacar la causa de a Justicia federal y que el caso pase a la justicia provincial de Lomas de Zamora, donde el exintendente tiene incidencia, al punto que propuso e impulsó la designación de los jueces y de influyentes fiscales de la jurisdicción. El planteo que hicieron los abogados de Insaurralde, Fernando Pinto y Nicolás Maciel es que el enriquecimiento ilícito de un funcionario provincial o municipal es un delito de la órbita provincial, no federal y que invocar la acusación de lavado de dinero para retener la causa en la justicia federal es “un artilugio inaceptable”.

Señalaron que no hay evidencias de lavado de dinero y que hay un abuso de la intervención de Kreplak y que no es posible sugerir que el enriquecimiento ilícito es el delito precedente, origen del supuesto lavado de dinero.

El fiscal Mola se opuso al planteo de la defensa de Insaurralde y defendió que la causa quede en su jurisdicción federal. Señaló que la defensa se equivoca, que el delito de lavado esta en plena investigación con medidas de prueba pendientes de resolución y que en realidad lo que se pretende es detener la investigación y frenar la actuación de la fiscalía. Señala que a Insaurralde lo que le molesta es la actuación de la fiscalía y por eso quiere apartarlo del caso.

El juez Ernesto Kreplak Archivo

Argumentó el fiscal que el objeto de la investigación se está delineando con el avance de las pruebas para abonar la hipótesis del lavado de dinero producto del supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario. La causa, recordó Mola, se inició con las fotos den yate en Marbella, los costosos regalos que recibió Clérici y los gastos en que incurrió Insaurralde, que no se ajustan a la vida de un funcionario que cobró un sueldo público toda su vida.

Sostuvo que la el lavado de dinero producto de la corrupción no es una idea antojadiza de su imaginación, sino la consecuencia de mirar la evidencia e investigarla de manera global y no compartimentada como propone el abogado de Insaurralde.

El caso Insaurralde y del escándalo del yate El Bandido está en un punto inflexión: o queda todo repartido entre la justicia provincial de Dolores, con la causa contra De Jesús y la de Lomas de Zamora, donde el exfuncionario sigue teniendo incidencia sobre jueces y fiscales de su jurisdicción, o queda todo junto en la Justicia federal, donde el fiscal Mola quiere avanzar con la acusación.

Es por un lado la Cámara Federal de La Plata y el juez Kreplak quienes deben decidir si la causa termina desmembrada y neutralizada en manos de un fiscal más amigable de la justicia provincial de Lomas de Zamora.

De Jesús es hombre de Insaurralde en la política, fue presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y además es el padrino de bodas de Insaurralde con Cirio, su testigo, y junto a su esposa Alexia Toumikian son padrinos de Cloe -la hija de Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde ARCHIVO

La denuncia contra De Jesús y su esposa Alexia Toumikian señala que poseen una “vida de lujos” y que círculo familiar tendría 60 inmuebles y propiedades en el barrio cerrado Costa Esmeralda, en las afueras de Pinamar. Lo que terminó de ligar a De Jesús con Insaurralde y que el fiscal valora como un elemento que alimenta la hipótesis del vínculo entre ambos y que debe investigarse de manera conjunta es un viaje que realizaron ambos en un vuelo privado desde Aeroparque a Punta Cana, vía Asunción, el 27 de diciembre de 2022.

Ese vuelo costó US$ 87.000 y lo habría pagado el dueño de una concesionaria Mercedes Benz de Lomas de Zamora. Los pasajeros fueron Insaurralde, Cirio, Natalia Bertone, Toumikian, De Jesús, y Juan Pablo Peredo, el presidente del tribunal de Cuentas de la provincia.

El juez Krepak entendió que no había evidencia de esta conexión denunciada entre Insaurralde y De Jesús como su testaferro. E Incluso le negó relevancia al viaje que compartieron ambos funcionarios y sus familias a Punta Cana en un avión privado pagado por un empresario de Lomas de Zamora que vende autos de lujo.

El fiscal se opuso a esta interpretación y reclamó seguir investigando en conjunto si las propiedades denunciadas como de Juan Pablo De Jesús fueron comprados con dinero de la corrupción y sI ambos exfuncionarios hicieron operaciones comerciales conjuntas.