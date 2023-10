escuchar

Hace unos días, Fabiana Cantilo y Nacha Guevara mostraron preocupación por la salud de Charly García. Mientras la primera aseguró durante una charla con LA NACION que no le dejaban ver a su amigo y colega, la segunda manifestó que se comportaba como un robot. En las últimas horas, Joaquín Levinton habló de la salud del músico y aseguró que se encuentra muy bien.

“Lo dije en otro programa, no sé lo que se dice, pero está divino la verdad. Estos días escuchamos todo el disco nuevo que es impresionante, está buenísimo ”, aseguró el cantante de Turf en diálogo con Intrusos. “El otro día fue al estudio, que lo entusiasma un montón, y está súper”, añadió.

También desmintió que la novia del artista, Mercedes Iñigo, lo esté aislando de su entorno. “Mecha es divina. La verdad es que a mí me encanta, son una pareja divina”, expresó y contó que cruza mensajes por WhatsApp de forma regular con ambos.

“Charly García es bastante huraño como siempre lo fue. Imaginate... ¿cómo hace para salir por la calle? Es un quilombo”, remarcó Levinton, que también volvió a asegurar que no sabía bien que dijeron Cantilo y Guevara sobre su amigo y colega. “ No sé que andan diciendo, pero no solo hay Charly García para rato, sino que también hay un disco nuevo ”.

Antes de culminar, quiso dejar en claro que no había que tomar en cuenta la opinión de personas que no están dentro del entorno de García. “Es gente que no tiene vinculación con él ni tiene noción de lo que pasa. No iban antes, no van a ir ahora y no van a ir en un futuro a verlo. ¿Desde cuándo Nacha Guevara fue a visitar a Charly García? ”, culminó.

Días atrás, en una entrevista mano a mano con este medio, Cantilo reveló que intentó ponerse en contacto varias veces con García pero que no tuvo suerte. “No me lo dejan ver y ya dejé de insistir. Fito está en contacto con la situación. No sé si no me quieren. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly. Tiene la edad de León (Gieco) y León está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar”, expresó la artista.

Por su parte, Guevara habló de Charly durante su visita a PH: Podemos Hablar. “He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño a ese Charly”, dijo y agregó: “Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”.

Así llegaba Charly García a su cumpleaños en Bebop, en Palermo Gerardo Viercovich

“Vamos a decir la verdad, Charly está drogado. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, no es él , y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer”, le respondió al Bebe Contepomi, otro de los invitados de la noche.

En agosto, la salud de Charly preocupó a todos cuando trascendió la noticia de que había sido internado. Rápidamente se supo que el motivo de su ingreso a una clínica porteña había sido un chequeo de rutina y que no había nada grave. Según pudo saber LA NACIÓN, el estado de salud de García no había tenido ninguna variación en el último tiempo y desde su entorno confirmaron que el músico tenía su movilidad reducida y se manejaba en silla de ruedas, algo que ya era de público conocimiento.

La última vez que se vio al artista en público fue hace un año, durante los festejos de su cumpleaños número 71. Esa noche García subió al escenario junto a Rosario Ortega y brindó un show que hizo cantar a todos los presentes. Entre los invitados estuvieron a su hijo Migue, Iñigo, Palito, Sebastián y Julieta Ortega, Brenda Asnicar, Nora Lezano, Juanse, Lali Espósito, Juan Pablo Sorín, el Zorrito Von Quintiero, Nito Mestre, Andrea Rincón, Joaquín Levinton y Ana Paul Dutil, entre otros.

LA NACION