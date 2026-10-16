Joe Manganiello mostró las impactantes secuelas de la extraña enfermedad que padece: “No puedo creer que esté vivo”

Joe Manganiello compartió imágenes de uno de los períodos más difíciles de su vida: la drástica pérdida de peso y las secuelas físicas de una enfermedad que lo llevó al borde de la muerte. El actor de True Blood, de 49 años, publicó las fotografías en Instagram, como parte de un relato sobre los siete años que pasó luchando contra una afección autoinmune para la que nunca recibió un diagnóstico definitivo. La experiencia ocupa un lugar central en sus nuevas memorias, Bloodlines, donde reconstruye el padecimiento, las operaciones y las consecuencias que tuvo en su vida personal.

En una de las imágenes, Manganiello aparece con el torso desnudo, sentado junto a la cama de un hospital. Su aspecto contrasta con el físico musculoso que lo hizo famoso en la serie de HBO, en la que interpretó a un hombre lobo, y con el que mostró en Magic Mike, donde encarnó a un bailarín desnudista. La transformación no fue consecuencia de una dieta ni de un cambio en su entrenamiento, sino de una enfermedad que afectó gravemente su aparato digestivo y lo obligó a someterse a una cirugía de gran magnitud.

La impactante fotografía que compartió Joe Manganiello en su cuenta de Instagram para dar cuenta de la enfermedad autoinmune que padece y la súbita pérdida de peso que sufrió en tan solo 15 días instagram.com/joemanganiello

“En los días posteriores a la amputación de mi intestino grueso, mi peso comenzó a desplomarse. Finalmente, perdí un total de 27 kilos durante las dos semanas siguientes a la cirugía”, explicó el actor al describir la primera fotografía. También señaló un detalle que apenas se distingue en la imagen: “Si amplían la imagen, pueden ver la parte superior de mi primera bolsa de ostomía asomando por encima de las sábanas”.

El calvario había comenzado con síntomas que iban mucho más allá de las molestias digestivas. Manganiello contó que padecía un dolor abdominal insoportable, hasta el punto de que le impedía caminar. También sufrió fiebre, erupciones con ampollas, dolores de cabeza y un cansancio extremo. A esos síntomas se sumó el sangrado rectal. Según relató anteriormente a la revista People, durante los siete años de enfermedad debió someterse a numerosas colonoscopias y distintas intervenciones quirúrgicas. La extirpación de parte de su intestino alteró su funcionamiento digestivo y lo obligó a utilizar una bolsa de ostomía.

Joe Manganiello en 2023, uno de los años más difíciles de su vida Grosby Group - TIDLA-15

Más adelante, el actor volvió a ser operado para retirar la bolsa y reconectar el segmento restante de su aparato digestivo. Manganiello identificó esa intervención como una cirugía de reconexión o anastomosis, un procedimiento que consiste en unir dos segmentos del tubo digestivo para restablecer su continuidad. Otra de las fotografías muestra las incisiones quirúrgicas en su abdomen, junto con las lesiones cutáneas que acompañaron la enfermedad.

De hecho, la última imagen es una selfie en la que su rostro aparece cubierto de erupciones. “Mi piel, un órgano del sistema inmunitario, se vio afectada por casi todas las enfermedades conocidas, generalmente combinadas”, escribió. Las lesiones se sumaron a un cuadro complejo que afectaba distintos aspectos de su salud y que, según explicó, los médicos nunca consiguieron identificar de manera concluyente.

Otra de las imágenes que el actor compartió en sus redes, en este caso, para mostrar las lesiones cutáneas que le provocó su extraña enfermedad instagram.com/joemanganiello

El actor también habló del impacto que la enfermedad tuvo en su matrimonio con Sofía Vergara. La pareja se separó en 2023, después de siete años de casados, y Manganiello afirmó que su deterioro físico formó parte de un período especialmente difícil. “Cada vez me ponía más enfermo”, recordó en declaraciones a People. Aunque no presentó la enfermedad como la única explicación de la ruptura, la incluyó entre las circunstancias que atravesó durante aquellos años.

Sofía Vergara y Joe Manganiello, una pareja que se terminó en medio del calvario del actor Instagram

La falta de un diagnóstico preciso fue otra de las grandes dificultades de su experiencia. “Me pasó a mí, y es la verdad, y tengo todas las cicatrices para demostrarlo”, sostuvo al hablar de su padecimiento. También cuestionó la incertidumbre que rodea a algunas afecciones autoinmunes y los tratamientos que se prueban cuando no se consigue establecer con claridad qué provoca los síntomas. “Las enfermedades autoinmunes terminan siendo una especie de etiqueta para todo aquello que los médicos no comprenden. Empiezan a someterte a un sinfín de medicamentos”, afirmó.

Después de siete años de complicaciones, operaciones y una pérdida de peso extrema, Manganiello mira hacia atrás con una mezcla de incredulidad y alivio. Las fotografías que decidió mostrar documentan los cambios en su cuerpo y dan cuenta de una experiencia que había permanecido en gran medida fuera de la vista del público. “No puedo creer que esté vivo”, reconoció. Y resumió lo que significa haber atravesado aquel período con una frase contundente: “Siento que he vuelto a nacer”.