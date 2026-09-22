John Malkovich: del recuerdo de su paso por la Argentina a la película “perturbadora” que podría darle su primer Oscar

Caballo salvaje nueve es la película que podría darle por primera vez su tan merecido Oscar a John Malkovich. O, incluso antes que eso, podría valerle su primera nominación en 33 años después de haber estado ternado por En un lugar del corazón y En la línea de fuego, en 1985 y 1994, respectivamente. De hecho, por ese film acaba de ser galardonado con la Coppa Volpi al mejor actor en la 83ª edición del Festival de Cine de Venecia (no estuvo presente al momento de la premiación, por lo que envió un video de agradecimiento) y los críticos le auguran –tanto a él como al largometraje– un camino arrasador en la temporada de premios. Sin embargo, nada de eso es de suma importancia para el aclamado actor, que considera un “insulto” sentirse alguien importante.

El film escrito y dirigido por Martin McDonagh (Tres anuncios para un crimen y Los espíritus de la isla) está protagonizado, además, por Sam Rockwell, Steve Buscemi, la actriz chilena Mariana di Girolamo y la argentina Ailín Salas, y cuenta con las participaciones de Parker Posey y Tom Waits. Recibió una ovación de 14 minutos en la Mostra, donde compitió por el León de Oro, tendrá su proyección en la apertura del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y llegará a las salas comerciales del país el próximo 12 de noviembre.

En tono de comedia negra, Caballo salvaje nueve cuenta la historia de dos agentes de la CIA que viajan desde Santiago de Chile hacia la Isla de Pascua para una misión especial (o más de una) en la antesala al golpe de Estado contra Salvador Allende, en 1973: el veterano Chris (Malkovich), que está en una etapa crucial de su vida, y Lee (Rockwell), su amigo y compañero de larga data que, por momentos, intenta poner un límite a tanto desborde.

Allí, entre los emblemáticos moáis -las famosas “cabezas gigantes” talladas en piedras- y la inmensidad del Pacífico, los horrores del pasado y los que están por venir, el director sumerge a sus personajes y al espectador en un viaje que oscila entre la política y el poder, la lealtad entre dos compañeros de vida, preguntas existenciales en torno a la culpa, el arrepentimiento y la redención, y una dosis brillante de humor mordaz que pone en la lupa la política exterior de los Estados Unidos y el intervencionismo de la CIA en los trágicos acontecimientos de la historia chilena (y latinoamericana en general), algo que no le es ajeno al propio Malkovich.

Caballo salvaje nueve llegará a los cines del país el 12 de noviembre. La película de Martin McDonagh se filmó durante tres meses en la Isla de Pascua. El rodaje incluyó también escenas en Santiago de Chile

A mediados de marzo, el actor de Relaciones peligrosas (1988) estuvo en la Argentina para presentar en el Teatro Ópera El infame Ramírez Hoffman, una puesta basada en un relato del mismo nombre que está incluido en el libro La literatura nazi en América, del escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003). “Es una historia de ficción en la que se narra la vida de un joven militar que escribe poemas en el cielo, alguien obsesionado con la literatura y que, al mismo tiempo, ejerció una influencia muy fuerte durante el régimen de Pinochet”, definió Malkovich durante una charla abierta previa que se llevó a cabo en el Teatro Presidente Alvear.

“Me encanta hacer esta pieza porque me resulta ligeramente insoportable y porque quería saber lo que era interpretar a este personaje en países que comparten esta historia particular, Chile, la Argentina y Brasil. Aprenderé mucho sobre ella en estos días”, expresó entonces. Algo similar a lo que dirá en esta entrevista que brindó a LA NACION junto a Sam Rockwell un día antes del estreno en Venecia de Caballo salvaje nueve.

El elenco de la película en el Lido de Venecia: Parker Posey, Sam Rockwell, John Malkovich, Mariana Di Girolamo, Ailín Salas y Steve Buscemi TIZIANA FABI - AFP

-Esta película está ambientada en un momento muy sensible de la historia chilena y latinoamericana, pero en tono de comedia negra. ¿Qué pensaron al leer el guion por primera vez?

John Malkovich: -Como yo ya había hecho una obra ambientada en esa época en Chile, era un tema del que conocía una parte importante y pensaba que resultaría muy perturbador para la gente de Chile, Argentina y Brasil. Así que no me sorprendió en absoluto.

-Sam, ¿qué pensaste y cómo abordaste la construcción de tu personaje?

Sam Rockwell: -Traté de informarme un poco sobre Pinochet y sobre la historia de todo aquello que sucedió. Y luego, básicamente, tomé del guion lo que necesitaba para el personaje; ahí estaba todo.

-Más allá del trabajo brillante que hizo Martin McDonagh, ¿qué descubriste o qué material leíste en ese proceso de documentación sobre la historia chilena?

Rockwell: -Creo que la identificación con mi personaje pasa por el hecho de que es un hombre muy alineado con la organización [un hombre del sistema, en este caso, de la CIA]. No quiere generar olas, no quiere alterar nada. Hay una parte de mí que puede identificarse con eso, supongo. Eso fue en lo que me apoyé: en no alterar las cosas, en evitar el conflicto. Pero luego tengo que lidiar con él [el personaje de Malkovich], que es un disruptor. Entonces, me vive pinchando para que despierte, para que observe todo, para que vea la verdad. Y yo, en cierta medida, tengo anteojeras puestas, en muchos sentidos, tanto en lo político como en otros aspectos.

Diálogos ácidos, reflexiones absurdas que generan ternura y una dosis de compasión, la amistad entre dos hombres y una crítica mordaz a la política exterior de los Estados Unidos Diego Araya Corvalán - Searchlight Pictures

-John, vos estás más familiarizado y conectado con la historia de América Latina y dijiste que esta película tal vez resulte incómoda para nuestro público. ¿Cómo creés que será la recepción en los Estados Unidos?

Malkovich: -Creo que les va a gustar en cuanto a los personajes. Les van a agradar estos dos tipos que son medio imbéciles y a la vez son tristes y divertidos. Van a reconocer a los personajes y, en cierto modo, se van a reconocer a sí mismos. Como dije en otra oportunidad, dudo mucho de que más del uno por ciento de los estadounidenses sepan lo que ocurrió en Chile el 11 de septiembre de 1973. Y si acaso supieran algo, sería únicamente por lo que ocurrió en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001; a veces así es cómo se aprende de historia. Pero la diferencia entre Sudamérica y Estados Unidos, creo, es que las repercusiones de lo sucedido con Allende continúan traumatizando, indignando y preocupando a muchísima gente en todo el arco político, como es lógico. Y eso es algo sumamente distinto en cuanto a cómo creo que lo va a recibir el público estadounidense. Por supuesto, hay una porción considerable de estadounidenses que no confía en la CIA ni en ningún gobierno en particular. Eso también existe allá, pero a menos que sea algo que uno haya vivido, no se comprende del todo. La historia [influencia] estadounidense en América Latina no es un tema sobre el cual los estadounidenses estén muy bien informados.

-Sam, más allá de las atrocidades que sus personajes cometieron como agentes encubiertos, la película tiene un componente emocional importante. Vemos una lealtad profunda entre estos compañeros de trabajo, e incluso cierta ternura en sus gestos. ¿Cómo construyeron ese aspecto como actores?

Rockwell: -Eso también está en el guion, pero creo que con John conectamos de forma natural porque los dos venimos del teatro. Pasamos casi todos los fines de semana repasando el texto. Había muchísimas líneas y necesitábamos sabérnoslas al derecho y al revés para tener opciones y, como dice John, explorar distintas vías y ser flexibles y versátiles con el texto. Así es como trabajamos, por eso pasamos mucho tiempo los fines de semana repasando los diálogos y siendo bastante antisociales.

"Conectamos de forma natural porque los dos venimos del teatro", aseguró Rockwell sobre el vínculo que construyó con Malkovich, a quien admira desde que lo vio sobre el escenario cuando tenía 18 años

-John, tu personaje se hace ciertas preguntas existenciales y debe lidiar con la culpa y el arrepentimiento por lo que hizo. Incluso, se pregunta cómo será el cielo...

Malkovich: -Creo que lo que hace que este sea un texto muy bien escrito es ese intento de luchar, al final de la vida, con la pregunta: “¿Cómo llegué hasta acá?”, “¿En qué creía?”, “¿Qué estaba pensando y qué estaba haciendo?”. Él hizo cosas realmente terribles. Cosas que, en el transcurso de nuestra historia, afectaron la vida de millones de personas. Y, como decía, esas repercusiones perduran, pero también persisten en su propia conciencia. Que reflexione sobre lo que hizo implica, al menos, un pequeño consuelo. El consejo que le da al personaje de Mariana Di Girolamo es muy distinto a cómo él vivió su propia vida. Él estuvo en el poder y ahora le dice: “Luchá contra el poder”. Eso es lo que se lleva, y creo que el hecho de que reflexione sobre su vida constituye un aspecto fundamental de su personaje en la película.

Malkovich junto a Mariana di Girolamo en una escena de Caballo salvaje nueve. La actriz chilena interpreta a Monica, una estudiante rebelde que entabla un vínculo con Chris y pone en riesgo la misión de los agentes Diego Araya Corvalán - Searchlight Pictures

-A principios de año estuviste en la Argentina presentando El infame Ramírez Hoffman. ¿Cómo fue tu experiencia?

Malkovich: -Esta vez solo estuve en Buenos Aires para actuar. Estuve dos veces. Ensayamos muchísimo, por lo que no salí a hacer gran cantidad de turismo o cosas que no hubiera hecho antes en la ciudad. Teníamos una obra que montar y resolver. Siempre me gustó Buenos Aires y me sigue gustando. Fue muy intenso. Aprendimos mucho al hacer una obra en los países donde ocurrieron estos hechos. La obra en particular estaba ambientada en Santiago, de modo que en la platea había personas que habían perdido hijos, hijas, hermanos, hermanas, esposos, esposas... Resultaba muy doloroso actuarla y muy doloroso de ver para quienes lo vivieron. Pero creo que también tiene un valor enorme para hacer memoria. Es un texto grandioso de Roberto Bolaño. Tuvimos un público estupendo en Buenos Aires y me hizo muy feliz regresar y hacer algo allí.