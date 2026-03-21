John Malkovich, en la Argentina: qué hizo el actor en la primera noche en Buenos Aires

Desde el viernes, el actor norteamericano John Malkovich está en la Argentina para interpretar el 27 de marzo próximo la obra El Infame Ramírez Hoffman, en el Teatro Ópera.

En su primer día en la ciudad de Buenos Aires, el protagonista de ¿Quieres ser John Malkovich? comió en la reconocida parrilla de Palermo, Don Julio. Allí compartió la mesa con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y con su pareja, la periodista y conductora María Belén Ludueña. Además estuvieron el actor y figura del teatro musical, Germán Tripel y el productor Diego Kolankowsky y su hija.

Mlakovich, Jorge Macri, María Belén Ludueña, y Diego Kolankowsky @rsfotos

También acompañaron al actor en la comida, su manager Irina Basenko; su abogado, Marc Olivier; la pianista y cocreadora del espectáculo que viene a presentar Malkovich, Anastasya Terenkova, el violinista Andrej Diclov y el bandonenista argentino, Fabrizio Colombo. Estos tres últimos artistas forman parte de la obra de teatro.

Malkovich, junto a la pianista Anastasya Terenkova @rsfotos

La obra

El infame Ramírez Hoffman es una propuesta escénica basada en textos del escritor chileno Roberto Bolaño. En esta nueva obra, Malkovich asume el rol de narrador y protagonista durante 90 minutos, acompañado por un trío musical integrado por la pianista franco-rusa Anastasya Terenkova, el violinista Andrej Bielow y el bandoneonista Fabrizio Colombo. El repertorio incluye obras de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie y Alberto Iglesias, que forman parte central del relato.

Basada en textos de Roberto Bolaño, la obra reconstruye la figura de Ramírez Hoffman, un aviador y poeta que escribe versos en el cielo mientras participa del aparato represivo de la dictadura chilena. A través de una parodia oscura, el espectáculo expone a un personaje que pretende justificar la violencia en nombre del arte y plantea una pregunta incómoda: ¿puede la creación artística situarse por encima de la ética? La pieza dialoga con la memoria política latinoamericana y con el impacto del terrorismo de Estado.

En una entrevista con LA NACION , el actor había explicado su motivación para recorrer el mundo con esta obra: “Ese es mi trabajo, ese es mi interés. Crecí en el teatro y en los últimos veinte años le he dedicado gran parte de mi tiempo a realizar colaboraciones con música clásica en producciones que van desde lo teatral o la ópera hasta proyectos que combinan prosa y música, como este. Es una forma que no existía y que encuentro muy interesante. Disfruto profundamente esa confluencia entre la música y la palabra escrita, esa forma en que ambos lenguajes se entrelazan”.

"Crecí en el teatro", dijo el actor

En esa misma entrevista, Malkovich había contando cómo había surgido El infame Ramírez Hoffman: “Hace muchos años trabajé en una pieza de Philip Glass con una joven pianista rusa llamada Ksenia Kogan en un festival en Milán. Tiempo después, ella se acercó a mí para volver a hacerla. Le propuse hacer nuestra propia pieza porque esa ya la habíamos hecho y además no estaba enamorado de su parte literaria. Ksenia dijo que le gustaría tocar el Concierto para piano y violín de Schnittke. Lo escuché cientos de veces y pensé en combinarlo con el fragmento de una novela de Ernesto Sabato,Sobre héroes y tumbas, una parte específica titulada Informe sobre ciegos. Hice la adaptación y presentamos la obra durante un año, hasta que Ksenia dejó el mundo de la música clásica para formar una familia en Brasil. La reemplazó Anastasia Terenkova, con quien trabajo ahora. Ella también es rusa y es una gran pianista".