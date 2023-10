escuchar

Con motivo de la promoción de su flamante libro, If You Would Have Told Me (Si me lo hubieras dicho), John Stamos, el actor estadounidense reconocido por su rol de Jesse Katsopolis en la serie Full House, recordó su vínculo con la exmodelo y actriz Rebecca Romijn, con quien vivió una historia de amor breve, pero intensa. “La veía como el demonio”, disparó el actor de 60 años en una entrevista con revista People.

La pareja se conoció en el año 1994 en un desfile de Victoria’s Secret en el que ella se encontraba trabajando. El flechazo fue instantáneo y en 1997 se comprometieron mientras celebraban Año Nuevo. El 19 de septiembre de 1998 se casaron en el Hotel Beverly Hills de Sunset Boulevard, California. El romance tuvo un perfil muy alto, con los actores acompañándose mutuamente en diferentes proyectos y compartiendo eventos juntos. De hecho, la actriz cambió su nombre profesional a Rebecca Romijn-Stamos, incluyendo el apellido de su esposo, en pleno ascenso a la fama en Hollywood por su rol de Mystique en X-Men, film que la catapultó al estrellato .

John Stamos aseguró que le costó años recuperarse del divorcio de Rebecca Romijn

Sin embargo, con el correr del tiempo el vínculo empezó a desgastarse y en 2004 los actores decidieron separarse. El divorció se oficializó un año más tarde. “Simplemente la odiaba”, declaró Stamos en diálogo con People. “No podía creer cuánto la odiaba y cómo había arruinado mi vida”, sumó al evocar ese período bisagra de su vida en el que su matrimonio se desmoronó. El actor remarcó cómo pasó “demasiado tiempo” con una sensación de angustia. “Me destruyó. (Esa sensación) me duró años y años”.

El actor de Full House habló de cómo la fama de su ex contribuyó a la separación

Una vez que se calmaron las aguas, Stamos pudo ver cómo sus acciones también contribuyeron a la disolución del matrimonio. “ Empecé a pensar que quizá ella no era el demonio como pensaba, y que yo era tan responsable como ella de lo que había pasado ”, añadió, pero ratificó que el divorcio fue “humillante” para él, y brindó algunos detalles de por qué se sintió de ese modo.

“La opinión generalizada era que ella me había dejado porque su carrera estaba en un gran momento y la mía no tanto. No la culpo por eso, pero era la percepción que tenía la gente”, recordó sobre ese vínculo y concluyó con otra frase reveladora dirigida a su ex: “Quizá no estaban equivocados, a ella le estaba yendo muy bien y a mí no”.

"La odiaba": la dura frase de John Stamos sobre su exesposa Randall Michelson Archive - WireImage

Stamos volvió a casarse en 2018 con la actriz Caitlin McHugh, con quien tuvo un hijo, Billy. En cuanto a Romijn, la actriz se enamoró de su colega, Jerry O’Connell, y también apostó al matrimonio nuevamente . La pareja se casó en 2007 y son padres de las gemelas Dolly Rebecca Rose y Charlie Tamara Tulip.

El ocaso de John Stamos: “Fui por el camino equivocado”

Luego de su divorcio de Romijn, el actor atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida. En el terreno profesional no lograba volver a la cima a la que había llegado en los 80 con Full House y General Hospital. Al mismo tiempo, no podía reponerse de la ruptura con Rebecca. En 2007, todo estalló cuando el actor generó titulares por su errático comportamiento en un talk show australiano, en el que se lo notaba bajo los efectos de alguna sustancia.

En 2010, fue demandado por conducta inapropiada con una menor de edad, episodio que aconteció en 2004. “ La prensa me criticó mucho”, declaró entonces el actor sobre lo sucedido. “Me sentí horrible. Son como 25 años de buen comportamiento y un error. Tengo que mantenerme bajo control. Eso es parte del crecimiento ”, expresaba por entonces.

“Durante los últimos diez años, mi padre Bill falleció, me divorcié... Fui por el camino equivocado. Me perdí, perdí mi sentido de la disciplina, que mi padre me enseñó muy bien. Cada vez más, me estaba sumergiendo en ese lugar oscuro”, apuntó. En 2014, su madre falleció y Stamos volvió a perder la estabilidad. “Me descarrilé con los años, nunca lo superé. Una parte de mí se había ido y fue una gran parte de mi propósito durante muchos años, estar allí para ella y ser un buen hijo”, contó.

John Stamos salió de la oscuridad y apostó al amor con Caitlin McHugh

El actor tocó fondo en junio de 2015, cuando fue arrestado en Beverly Hills por conducir bajo los efectos de estupefacientes. Tras ser sentenciado a tres años de libertad condicional y obligado a asistir a Alcohólicos Anónimos, Stamos ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación para desintoxicarse. “El alcohol simplemente deterioraba mi vida, quien era yo, mi moral y mis valores”, contó tiempo después. “Ahora estoy feliz de estar totalmente recuperado, ya no tomo nada. Mi memoria se estaba resintiendo y ya me estaba resultando difícil memorizar secuencias, los nombres de las cosas o los lugares. Fue muy duro ”, subrayó.

LA NACION