A comienzos de septiembre, Joe Jonas le solicitó el divorcio a Sophie Turner, luego de cuatro años de casados . “Declaración conjunta de ambos”, escribió la expareja en un texto que cerraron a comentarios en el que afirmaban que la decisión había sido mutua. “Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio de manera amistosa”, anunciaron el músico de 34 años, y la actriz, de 27, en el posteo que confirmó lo que se venía sospechando respecto al estado de su relación.

Sin embargo, con el correr de los días trascendió que fue el cantante quien puso el punto final a la relación y el panorama se complicó cuando ella lo demandó por “retener” a sus hijas. En la actualidad, se encuentran en medio de una batalla legal vinculada a la custodia de las niñas y cada paso que dan es mirado con lupa.

Sophie Turner y Joe Jonas, en medio de un divorcio escandaloso TIDNY-13

En ese contexto, un allegado a la pareja le confió a la publicación Us Weekly cuál fue “la gota que rebalsó el vaso” para Jonas, aquello que lo condujo a pedir el divorcio de manera inmediata. El músico habría escuchado a su ex “hablar sobre él de manera despectiva” y la situación le dolió tanto como para no querer seguir apostando a la relación. “No fue nada más que eso”, dijo la fuente sobre lo que vio el cantante a través de la cámara de seguridad de la casa que compartía con Turner.

Semanas atrás, el portal TMZ informaba que Jonas “escuchó y fue testigo de algo a través de la cámara que hay en el timbre de su casa”, un hecho imperdonable que le hizo contemplar el divorcio como única opción posible para seguir adelante. “Joe tenía acceso a una cámara que capturó a Sophie diciendo y/o haciendo algo que le hizo darse cuenta que el matrimonio estaba terminado” , sumó el portal en su críptica información, a la que ahora se le suma el dato de que la exGame of Thrones habría dicho cosas “muy negativas” sobre Jonas.

El músico escuchó a su ex decir algo imperdonable Instagram: @sophiet

Además, en ese momento trascendió que Joe quería una cotidianidad “más tranquila” que no comulgaba con el estilo de vida de su exmujer, quien disfrutaba de sus salidas cuando no se encontraba con sus pequeñas hijas. Tras el anuncio de divorcio, una fuente le contó a revista People que la expareja había estado viviendo “vidas separadas durante meses” y mencionó que el músico y la actriz habían pasado todo el verano distanciados. “No se llevan bien desde hace tiempo, pero esperan resolver todo esto de manera amistosa”, ampliaron. Ese deseo de un divorcio armónico nunca pudo concretarse.

Jonas y Turner se casaron en 2019 en un castillo en Francia por segunda vez, un mes después de haber dado el sí ante un imitador de Elvis en la capilla A Little White Chapel. La pareja, que se conoció en 2016, le dio la bienvenida a su primera hija, Willa, en 2020, y a su hermana menor (identificada en los documentos de divorcio como DJ), dos años más tarde.

La demanda de Turner a Jonas y la dura respuesta de su ex

Joe Jonas fue acusado de retener a sus dos hijas Backgrid/The Grosby Group

Dos semanas después del anuncio de divorcio, cuando las aguas parecían calmas a pesar de que existía una disputa por los bienes, Turner sorprendió al acudir a la Justicia y demandar a Jonas por “retener” a sus hijas. El músico no tardó en dar su punto de vista a través de su representante. “Es un grave abuso del sistema legal”, aseguró el cantante. “Las niñas no fueron secuestradas”, aclaró.

La demanda fue presentada por Turner en el Tribunal de Nueva York, donde además solicitó el regreso de sus hijas a su Inglaterra natal . Las menores tienen 1 y 3 años y, según la actriz, su ex retuvo sus pasaportes para que no puedan viajar al Reino Unido. El periódico Daily Mail, en tanto, aseguró que Jonas reaccionó indignado, ya que estaba buscando acordar una “paternidad compartida”.

Jonas y Turner el año pasado, en la gala del MET Getty Images

“ Este es un desafortunado desacuerdo legal sobre un matrimonio que tristemente está llegando a su fin. Cuando se utiliza un lenguaje como ‘secuestro’ es, en el mejor de los casos, engañoso y, en el peor, un grave abuso del sistema legal ”, se podía leer en el texto difundido por el cantante. “Después de estar bajo el cuidado de Joe durante los últimos tres meses por acuerdo de ambas partes, las chicas están actualmente con su madre. Sophie hace esta afirmación solo para trasladar el proceso de divorcio al Reino Unido y sacar a las niñas de Estados Unidos de forma permanente”, proseguía el descargo.

Además, el intérprete negó la acusación de su ex de que ella no sabía que él estaba solicitando el divorcio. “Después de múltiples conversaciones con Sophie, Joe inició el proceso de divorcio en Florida, ya que Florida es la jurisdicción apropiada para el caso. Sophie sabía que Joe iba a solicitar el divorcio”, afirmó.

Taylor Swift le prestó uno de sus departamentos de Nueva York a Sophie Turner para que pueda estar tranquila con sus hijas mientras resuelve sus conflictos legales con Joe Jonas Splash News/The Grosby Group

Mientras trabaja en llegar a un acuerdo, Turner vive con sus hijas en un departamento de Nueva York del cual es dueña Taylor Swift (también ex de Jonas), quien le prestó el inmueble para que pueda resolver sus problemas legales con tranquilidad. Asimismo, la actriz busca un lugar propio en la ciudad, ya que en sus planes estaba la residencia permanente en el Reino Unido que, por el momento, deberá esperar.

LA NACION