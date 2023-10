escuchar

Este martes, en el marco de Eliminatorias 2026, la transmisión de la TV Pública del encuentro disputado entre Perú y la Argentina fue lo más visto del día . El partido, que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Lima, marcó un promedio de 16,5 puntos y escaló hasta un pico de 18,9 puntos , rendimiento muy meritorio dado que comenzó a las 22.45 y se extendió hasta dos minutos después de la una de la mañana, muy lejos de la franja con mejor audiencia.

Telefe decidió no discontinuar Got Talent Argentina, espacio que compitió en su tramo final con el fútbol. Ayer, el certamen de talentos conducido por Lizy Tagliani llegó a un promedio de 11,5 puntos , no muy lejos de sus valores habituales y trepó hasta un techo de 12,9 puntos. Luego, la tira Traicionada (Telefe), ya compitiendo de lleno con Perú-Argentina, descendió algunos puntos, cerrando su promedio en 6,4.

En eltrece, el prime time no se vio alterado en cuanto a sus horarios, Los 8 escalones... hizo 7 puntos de promedio y la tira Buenos chicos, producida por Polka, marcó 3,4 puntos, claramente afectada por el fútbol.

En América, Noche al Dente comenzó antes -ocupando parte del horario de Bailando 2023, que no estuvo en el aire, evitando perder audiencia frente al partido de la Selección Nacional liderada por Lionel Messi- y la última parte de la noche del canal fue cedida a Polémica en el bar. El late night show de Fernando Dente y el histórico formato conducido por Marcela Tinayre promediaron 2,6 y 1,1, respectivamente.

Bienvenidos a jugar (elnueve), producido por Kuarzo -Martín Kweller y Guido Kaczka- hizo 1,5 puntos y Telenueve al cierre (elnueve) llegó a 0,6 décimas, con parte de su audiencia migrada hacia la TVP.

Destacados del prime time

Luego del triunfo 2 a 0 de la Argentina sobre Perú, el capitán Lionel Messi conversó con los medios . La TV Pública reflejó las declaraciones del mejor jugador del mundo.

Anoche, Flor Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos, jurados de Got Talent Argentina, pidieron a la producción modificar las reglas del juego para que, en la misma ronda, dos participantes pudieran acceder a la semifinal.

En ascenso

¡Ahora caigo!, el programa de juegos de Darío Barassi en eltrece, ayer fue lo más visto de su canal con un promedio de 7,2 puntos y un techo de público de 8,6 puntos, muy buenas marcas que remontan las cifras del horario vespertino. Si bien no empató con Telefe, como si sucedió el lunes, estuvo a pocas décimas de los 7,9 puntos que hizo la tira Todo por mi hogar (Telefe).

No hay dudas de que Barassi lo pone todo a la hora de conducir. Su empatía con los participantes es uno de los fuertes del programa y de su estilo para llevarlo adelante.

La información al día

Telefe noticias y El noticiero de la gente, ambos de Telefe, midieron 9,3 y 7,2 puntos, ingresando al podio de los más vistos del día. Compitiendo con ambos espacios, Telenoche y Mediodía noticias, que salen por eltrece, marcaron 7,1 y 4,6 puntos, cada uno.

En El noticiero de la gente, Milva Castellini informó acerca de la decisión de la Justicia de no investigar al médico Aníbal Lotocki por la muerte de Silvina Luna . El periodista Mauro Szeta profundizó en los detalles de tal medida.

Otros líderes

En elnueve lideró Bendita con 3,9 puntos, sólo una décima más que Telenueve al mediodía (elnueve) y una décima menos que LAM (América), su competidor directo, que también fue lo más visto de su señal.

En Bendita, uno de los informes dio cuenta de un insólito proyecto de una candidata de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Lilia Lemoine, tal el nombre de la aspirante a ocupar una banca en el Congreso Nacional, viene proponiendo que los varones puedan “renunciar” a la paternidad y vinculó esta idea con la interrupción voluntaria del embarazo aceptada para las mujeres. El debate en Bendita resultó muy interesante.

Con 0,2 décimas de promedio, en Net TV encabezaron Gossip, Entrometidos en la tarde, Editando Tele XL, Cine Net y El señor de los cielos. Con una décima más, Destilando amor y Avenida Brasil lideraron en Bravo TV.

El encendido más alto:

Eliminatorias 2026 (TVP) 80,9% del share

Los 5 más vistos:

1. Eliminatorias 2026 (TVP) 16,6 puntos de rating

2. Got Talent Argentina (Telefe) 11,5 puntos

3. Telefe noticias (Telefe) 9,3 puntos

4. Todo por mi hogar (Telefe) 7,9 puntos

5. El noticiero de la gente (Telefe) / ¡Ahora caigo! (eltrece) 7,2 puntos

Los + y -:

Ariel en su salsa (Telefe) 4,9 puntos / Socios del espectáculo (eltrece) 3,7 puntos

Intrusos (América) 2,6 puntos / Todas las tardes (elnueve) 2,3 puntos

Datos de Kantar Ibope Media