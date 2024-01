escuchar

El streamer argentino Martín Pérez Disalvo -más conocido como Coscu- mantuvo un tenso entredicho con el youtuber español Daniel José Santomé Lemus -cuyo alias en YouTube es Dalas Review-, discusión que se viralizó en redes sociales y podría derivar en un combate en vivo.

En los últimos meses y días, Dalas lanzó una serie de denuncias contra Coscu, a quien acusó de protagonizar varios episodios de presunto abuso sexual. Este domingo, el platense volvió a defenderse de las acusaciones, pero con un adicional: “Dalas, fracasado. Ganáme a ver si podes. Dejate de creerte el justiciero de internet”.

Tras una primera “invitación a pelear”, el argentino le recordó al español el desenlace de la Velada del Año 3, evento de boxeo entre influencers y streamers organizado por Ibai Llanos que tuvo lugar el pasado julio y tuvo contienda estelar el enfrentamiento entre Coscu y a Germán Garmendia -conocido como HolaSoyGermán-.

“Flaco, ya está. Ya gané la velada que vos no pudiste bajar”, rememoró Coscu. De esta manera, hizo referencia al pedido de cancelación del combate que había lanzado el mismo Dalas en marzo -cuatro meses antes de la pelea- tras viralizarse presuntas fotos que Disalvo le habría tomado a una chica sin consentimiento.

El tenso intercambio entre Martín Pérez Disalvo (Coscu) y Daniel José Santomé Lemus (Dalas Review) Captura de Pantalla

“Ponete lo guantes inútil, hace algo por tu vida y subite a un ring contra mi. Dale. Así disfruta todo internet como te arruino a piñas” , lanzó el streamer argentino para terminar. La última palabra la tendría sin embargo Daniel José Santomé Lemus (30), quien accedió a definir su rivalidad arriba de un ring, pero bajo ciertas condiciones.

“Tu solo sabes humillar mujeres. Yo ya te humillé como la clase de abusador que eres”. ¿Pero sabes qué? Hagámoslo. Dado que es el único idioma que entiendes te humillaré también ahí”, dijo Dalas en primer lugar. Luego, remarcó: “Nada de boxeo, solo hago MMA -artes marciales mixtas”.

“Es la segunda vez que te pones como un gallo de feria y ya me cansaste con tus tonterías que crees alguien. Hasta German [Garmendia], que es un inútil en el boxeo, casi te tumba”, lo chicaneó. Y concluyó: “Eso sí, me firmas que cuando te deje cojo para el resto de tu existencia, vas a borrar tus redes y te vas a tatuar la palabra “violador” en la frente, así ninguna otra mujer volverá a correr peligro de acercarse a ti. Dale, ahora no te c..., wachiturro”.

El brutal nocaut de Coscu a Germán Garmendia en La Velada del Año 3

En la noche del pasado 1 de julio, el plato fuerte del evento de boxeo que se celebró en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España y que cosechó más de 3 millones de visualizaciones- fue la pelea entre Coscu y el chileno Germán Garmendia. Aunque el combate empezó complicada para Coscu porque recibió varios golpes y parecía que su derrota estaba asegurada, el argentino logró recuperarse cuando todos esperaban su nocaut.

Con una serie de puñetazos que provocaron que el árbitro detuviese la acción, el platense hincha de Racing logró un triunfo que dedicó a Lio Messi y fue ampliamente celebrado por simpatizantes de la Academia. “Messi te amo. Sos la mejor persona del mundo. Te quiero dedicar esta victoria a vos y a mi papá que está en el cielo”, escribió el vencedor de la contienda en su cuenta de Instagram tiempo después de alzarse con la victoria.

En la previa, el platense de 31 años corría como el menos favorito en el choque según la opinión del público en diversas encuestas.

LA NACION