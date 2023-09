escuchar

El escandoloso divorcio de Kevin Costner sumó, en las últimas horas, un nuevo capítulo que demuestra que el actor no está dispuesto a ceder en el arreglo económico que se está dirimiendo en la justicia. El director de Danza con lobos acusó a su exesposa, Christine Baumgartner, de comportarse de mañera engañosa respecto a sus ingresos, asegurando no está luchando económicamente como ella alega, “en un intento para conseguir más dinero para la cuota alimentaria de los chicos” .

Según unos documentos obtenidos por el portal TMZ, el actor fue citado este jueves junto a la empresaria para acordar los pormenores de la manutención y el actor no se mostró receptivo sino beligerante. Además de aseverar que Baumgartner no está siendo clara en relación a sus finanzas, la acusó de recibir 20 mil dólares por parte de su nuevo novio. Si bien en los documentos no aparece la identidad del hombre, Costner cree que su exmujer está en pareja con quien fuera un gran amigo suyo, Josh Connor, con quien la diseñadora de carteras fue vista vacacionando recientemente. Ella, en tanto, niega la relación.

Christine fue vista recientemente en un lujoso resort con Josh Connor, un rico financista y amigo de Kevin que vive muy cerca de la casa de la familia Costner en California Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Asimismo, el actor argumentó que, como su Baumgartner “encontró beneficios financieros en su nuevo romance”, no es necesario que se aumente el valor de la cuota alimentaria, que él considera que será usada por su exesposa “para cirugías estéticas y gastos con la tarjeta que no pueden ser rastreados” . Por otro lado, manifestó que la empresaria “no tiene interés en buscar trabajo o generar otros ingresos”, a pesar de que ella tiene una colección de carteras en la que seguiría abocada como cabeza de compañía.

Baumgartner, en tanto, aseguró que la cuota debe aumentar su valor para que sus hijos, Cayden, Hayes y Grace, “puedan disfrutar del mismo estilo de vida que tienen cuando están con su padre”. Sus letrados comunicaron que el dinero se destinará “a la manutención de los chicos”, aunque eso implique que Christine también obtenga la misma estabilidad económica al vivir con ellos.

Costner acusa a Baumgartner de “jugar sucio”

A mediados de agosto, salieron a la luz nuevos documentos legales presentados en el juicio de divorcio de Costner y Baumgartner que ya anticipaban una batalla judicial compleja. Los abogados de la estrella de Yellowstone acusaron a la empresaria y a su equipo legal de “jugar sucio” en el proceso , tal y como figura en la documentación presentada frente al Tribunal Superior de California.

Kevin Costner y su exesposa, Christine Baumgartner, en medio de un escandaloso divorcio

Los letrados del actor le solicitaron al tribunal que obligue a Baumgartner a responder una serie de preguntas que le han hecho sobre el acuerdo prematrimonial firmado por la pareja antes de casarse. Esto se debe que a los letrados consideran que la mujer evita dar explicaciones en relación a si entendió o no el acuerdo antes de firmarlo, mientras ambas partes se preparan para el juicio que tendrá lugar en noviembre con el fin de determinar su validez. Según establecen los términos prenupciales, la expareja del actor recibió un pago de 1.500.000 dólares, que corre el riesgo de perder si finalmente lo impugna.

“A cuatro meses de iniciado esto este proceso de divorcio y a tres del comienzo del juicio sobre la validez del acuerdo, Christine se niega a dar a conocer todas sus afirmaciones con respecto a la validez de este documento”, aseguró un abogado de Costner en un escrito presentado. Y sumó: “Las objeciones que ha reunido en un esfuerzo por no revelar sus argumentos son frívolas. Ella dice que no entiende palabras como ‘negociación’, por lo que señala que no puede responder al procedimiento. Ella afirma que no sabe qué significan frases legales comunes como ‘efecto legal’ o ‘entendido’, por lo que dice que no puede responder a los requerimientos”.

Christine Baumgartner fue acusada de dilatar el proceso de divorcio Bauer Griffin/The Grosby Group

Además, en lo que fue una declaración paralela presentada en la corte el mismo día en que se entregaron dichos documentos, los abogados de Costner describieron las tácticas de Christine como “una astucia del peor tipo”. Y agregaron: “‘Entendido’ no es una palabra técnica y no es motivo de objeción que una solicitud sea ambigua, a menos que sea tan ambigua que la parte que responde no pueda formular de buena fe una respuesta inteligente”.

Los letrados argumentan que la empresaria está dilatando el proceso judicial, lo que representa un escollo para el proceder del actor. “El juicio está programado para comenzar el 27 de noviembre. Por lo tanto, el límite para exponer sus argumentos culmina el 27 de octubre . La negativa de Christine a dar a conocer su postura y las respuestas evasivas y dilatorias de las que es responsable han interferido injustificadamente con el derecho de Kevin a realizar un descubrimiento relevante para la validez del juicio”, alegaron.

