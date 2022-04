Johnny Depp: presentaron como prueba un video que lo muestra destrozando su cocina

Sigue surgiendo material del pleito entre Amber Heard y Johnny Depp, quienes se encuentran nuevamente enfrentados en un tribunal. Otra vez el actor hizo una denuncia por difamación como lo hizo tiempo atrás contra el medio británico The Sun.

Tras perder esa batalla legal y no poder limpiar su imagen de “golpeador de esposas”, el intérprete fue contra su exesposa por una columna que escribió en The Washington Post que, según arguye, lo señalaba sin nombrarlo. El hecho, arguye además, habría provocado una creciente imagen negativa sobre el actor, lo cual le llevó a perder trabajos en Hollywood.

A poco más de una semana de que arranque el juicio, la defensa de su exmujer presentó un video que muestra la parte más iracunda del actor de Piratas del Caribe . Filmado por la propia Heard, el material lo muestra dando fuertes golpes contra estantes y muebles de su cocina antes de servirse una gran copa de vino en su casa californiana.

El ataque de ira de Johnny Depp

Los miembros del jurado tuvieron acceso a este material en el día de ayer y vieron el video que mostraba a Depp en plena acción. Estas imágenes no son algo nuevo, la primera vez que circularon fue en 2016. Fue la misma Heard quien inmortalizó el momento en el que se ve a Depp pateando alacenas y gritando en la cocina de su casa en West Hollywood.

Se escucha preguntar a la actriz un “¿qué pasó?”, a lo que Depp toma un vaso de una alacena [que luego parece estrellar contra el suelo] que luego cierra a los golpes, con una fuerza que parece capaz de romper una de las puertas.

“No pasó nada esta mañana, ¿lo sabías?” , dice Heard antes de que se escuchen más golpes fuera de la pantalla. Se ve a Depp sirviéndose vino en la copa y diciéndole a Heard: “¿Querés verme loco? Te daré una pu... locura”, antes de que vea la cámara y la agarre. “¿Tenés esto en marcha? ”, dice. Acto seguido toma el celular y pronuncia una serie de insultos. Se escucha una especie de risa de Amber y la cámara se pone negra.

El actor Johnny Depp, testificando durante el juicio en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax en Fairfax, Virginia, Evelyn Hockstein - Reuters Pool

El juicio, que se está llevando a cabo en Fairfax, Virginia, se inició a raíz de una demanda que hizo Depp contra Heard en marzo de 2019. El actor alegó que ella lo difamó al describirse a sí misma como víctima de violencia doméstica. Ella negó las acusaciones y acusó a Depp de abusar físicamente de ella a menudo mientras estaba bajo la influencia de las drogas o el alcohol.

El video fue publicado en las redes sociales por Law & Crime, que ha estado transmitiendo en vivo el juicio completo en YouTube. Después de mostrar el video, el abogado de Heard, Ben Rottenborn, le preguntó a Depp si se sirvió una “mega pinta de vino”.

“¿Una megapinta?” Depp preguntó en un tono de incredulidad en medio de pequeñas risitas en la sala del tribunal. “Me serví una gran copa de vino. Lo creí necesario. Un momento después, Rottenborn señaló el testimonio del juicio de Depp en Londres en el que Depp lo describió como una “mega pinta”. Rottenborn no ofreció una fecha de cuando se tomó el video, y Depp dijo que no recordaba por qué estaba molesto con Heard.

Amber Heard todavía no prestó testimonio en el juicio en su contra que se está llevando a cabo en Virignia

Según reporta el sitio Insider, cuando se le preguntó si su comportamiento en el clip estaba en línea con la imagen de un “caballero sureño” que otros en el juicio habían representado a Depp, el actor dijo que “se desvió” del control de sus emociones.

“No sé si los demás también, pero yo he tenido experiencias en mi vida en las que a veces me he desviado del control total de mis emociones, y eso es algo primario, muy normal”, dijo Depp. Y agregó que no atacó físicamente a Heard .