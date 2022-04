El tenso cruce entre Débora D’Amato y Marcela Tauro por la supuesta filtración en el chat paralelo de Intrusos

Las periodistas Débora D’Amato y Marcela Tauro protagonizaron en las últimas horas un sonado cruce por una vieja leyenda del espectáculo argentino. En su momento, se supo que los y las panelistas de Intrusos (América) tenían un grupo de WhatsApp del cual no formaba parte el conductor Jorge Rial. El miércoles por la noche, la cronista participó como invitada de LAM, y acusó a su excompañera de filtrarle información de lo que sucedía en dicha conversación al animador del ciclo.

Primero, D’Amato recurrió a su cuenta de Twitter para responderle a su colega y lo hizo con un fuerte exabrupto: “Hola Marcela Tauro, por la vida de mi familia entera, en mi pu... vida filtré absolutamente nada. El bullyineo adolescente atrasa y berreta, atrasa. Entiendo que jamás contesté a tu maldad y te vino bárbaro. Hasta hoy. Te deseo lo mejor: de hecho te presenté al amor de tu vida”.

Este jueves, en A la tarde, la columnista amplió su descargo y reconoció que le daba “pudor” hablar de un tema tan “estúpido” y “chiquito”. En ese sentido, señaló: “Es cierto que insiste en algo que no sucedió que es una mentira rotunda. Teníamos un chat paralelo para hablar bol..., no para criticar. A mí me parece absurdo tener que decir ‘yo no hice esto’, me parece que no hace falta, pero se dio de esta manera, trabajo en televisión, entiendo que el juego es así”.

El tenso cruce entre Débora D’Amato y Marcela Tauro

Además, rememoró cómo fue su reacción cuando, en su momento, Tauro la acusó de desleal: “Yo me enojé, con lo calentona que soy, y la mandé a ca..., y me fui del grupo. La realidad, fue esa. Después lo hablamos, pero pasó un tiempo en el que yo no le hablaba y ella tampoco y me parecía una estupidez de verdad. Lo hablamos en el camarín de ella y nos pusimos de acuerdo”.

Por otra parte, desestimó que haya pedido “el pase” a Intrusos, tal como sugirió anoche Marcela: “Florencia de la V es una gran compañera. Jamás la pondría en ese lugar por dos razones. Primero, porque soy íntima amiga desde el secundario del productor Ejecutivo de Intrusos. Si tengo ganas de volver, se lo pido a él”.

A su vez, explicó que tiene “un buen recuerdo” de Tauro cuando fueron compañeras y sobre eso amplió: ”No tengo absolutamente nada para decir”. Pese a eso, admitió que son muy diferentes tiene un anhelo particular. “Ella dice tener una espiritualidad que evidentemente no la pregona. Me encantaría que su espiritualidad no sea tapada por su oscuridad. Nunca filtré nada de nadie”, concluyó.