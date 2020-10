Un nuevo capítulo en la pelea entre Jorge Rial y Patricio Giménez: "Dignate a laburar, no sabés lo bien que hace", disparó el conductor

27 de octubre de 2020 • 18:33

La disputa entre Jorge Rial y Patricio Giménez comenzó este lunes cuando el conductor de Intrusos (América) habló sobre el video que subió el hermano de Susana Giménez. En él Patricio carga contra el gobierno argentino y rompe un billete de mil pesos.

"Elegiste ir a rascarte a Punta del Este y abandonar a tu mamá enferma y a tu abuela de 98 años. Y si te fuiste es porque quisiste, no creo que Susana te haya obligado. Trabajás de hermano de Susana y le vaciás la heladera, rompés sus billetes. Le hacés mal a Susana".

Patricio no esperó y la respuesta llegó rápidamente: "Che, Jorge Rial, no seas boludo.. El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo", dijo y luego, entre otro dichos, insultó a Romina Pereiro, esposa de Jorge Rial.

Como era de esperarse, el periodista le contestó en Intrusos. "Me respondió a mí, pero en realidad no. Todos en la vida somos inútiles para algo, pero uno lo supera con perseverancia, con ganas. La cobardía es un elemento que te va a acompañar toda la vida. Sale a contestarme ejerciendo violencia, hablando de mi mujer, que nada tiene que ver con esto. Ojalá tuvieran la mitad de cualquier cosa que tiene ella. Se puso de moda esto de que los inútiles hablen de la mujer, en este caso la mía. Dios quiera que tu mamá se ponga bien, tu abuela viva muchos años más y vos vuelvas pronto a Buenos Aires y la vida nos cruce. En este país que vos denigrás, tu hermana hizo su plata trabajando mucho. Yo te voy a enseñar a trabajar, a romperte el culo como quienes no tienen familiares famosos y a no romper un billete porque es la comida del que no tiene. Te voy a enseñar a tener dignidad. Cuando no tuve trabajo, tuve la dignidad de llevar adelante la desocupación, que es terrible. Pero no sabés nada de eso. Ojalá Patricio nos pudiéramos encontrar cara a cara algún día".

Jorge Rial prosiguió con su respuesta luego: "Preguntale a tu hermana que se rompió el culo para tener lo que tiene. Te puede gustar o no lo que hace, porque es frívolo, es presentadora de televisión y no es una científica. Susana se ganó la vida hablándole a la gente que despreciás. Empezó en el canal del Estado, de ese que despreciás, y colapsó la central de teléfonos de la zona. Se mató laburando. Después podemos discutir las ideas. Por lo menos hacerlo por respeto a la mujer que tenés al lado y a todas las mujeres, porque ejerciste violencia contra la mía. Tu hermana te da de comer, te mantiene y ya sos mayor de edad. Dignate a laburar, no sabés lo bien que hace", finalizó.

Un periodista uruguayo, Marcelo Umpierrez, contó que Patricio empezó a trabajar "atendiéndole el teléfono a Susana que tiene un mega proyecto millonario en la zona de José Ignacio: van a construir casas de diferentes tamaños. Acá cayó muy mal que rompiera un billete. Se cree divo y no entiende que la hermana es la diva".

