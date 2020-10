Patricio, el hermano de Susana Giménez, amenazó a Jorge Rial con revelar detalles de su intimidad en medio de una fuerte discusión

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2020 • 09:07

Patricio Giménez protagonizó un fuerte cruce con Jorge Rial. Es que el hermano de Susana Giménez grabó un video en el que criticó con dureza al Gobierno, generando una hostil reacción por parte del periodista. "Estás grande para decir pelotudeces", sostuvo el conductor de Intrusos durante su programa. Ahora, el hermano de la diva redobló la apuesta.

Instalado en La Mary -la mansión que Susana tiene en Uruguay-, acompañado de su hermana y de la recién llegada Mercedes Sarrabayrouse, Patricio pasa la cuarentena por el coronavirus en el país vecino. Desde esa residencia, en las últimas horas, grabó un video que publicó en Instagram usando un filtro que lo mostró como El Guasón: se refirió a la situación económica argentina y cómo la crisis lo afecta a nivel personal.

"Estás grande para decir pelotudeces", respondió horas más tarde Rial en el ciclo que se emite por América. "Acordate que estás en Punta del Este, en una mansión valuada en diez millones de dólares que se ganó Susana laburando. Él nada y desde la comodidad del exilio dorado, laburando de 'hermano de', opina sobre la Argentina", añadió el periodista. "Tiene todo el derecho del mundo a opinar, pero hay una crítica desbordada, injusta, personal y política por algunas cosas que no se entienden".

Asimismo, Rial habló de las críticas que Patricio lanzó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner y cuestionó su decisión de instalarse en Uruguay. "Además de insultar al Presidente y a Cristina, habla de que no lo dejan ver a su mamá, que tiene cáncer. Te podés venir al país a ver a tu mamá, te fuiste con ella enferma, elegiste ir a rascarte los huevos en Punta y abandonar a tu mamá acá. También dice que no puede ver a su abuela de noventa y pico, ¿sabías que podía pasar algo y ahora te agarra la desesperación?", opinó.

Al escuchar sus dichos, Giménez decidió responder al conductor. "Hola, yo otra vez. ¿Molesto? Che, Jorge Rial, no seas boludo. El miércoles cumplo 45 años, no laburé nunca en mi vida, no hice nunca un carajo, no puedo ponerme a laburar ahora. ¿Qué voy a hacer?", señaló, en tono irónico. "Sí, acepto un cargo político, puedo hacer un programa de chimentos, ser el conductor de un programa de chimentos y hablar mie. de la gente. Pero otra cosa no puedo hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerme a estudiar ingeniería?".

Patricio Giménez se cruzó con Jorge Rial por sus críticas al gobierno 01:18

Video

"Dale, Jorge, no seas malo, te mando un beso. Acordate que yo tenía una agencia de publicidad y trabajaba para BlackBerry, y muchos teléfonos tuyos los tengo yo", sostuvo, deslizando una amenaza. Por último, antes de terminar el video, se rió como El Guasón.