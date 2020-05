El productor teatral compartió un video donde se escucha la voz de Claudia Villafañe Crédito: Captura de video

Claudia Villafañe vive en completo hermetismo su noviazgo con el productor teatral Jorge Taiana . Sin embargo, un reciente posteo de su pareja deja en evidencia la relación amorosa que mantienen. En el divertido video se escucha la voz Villafañe y sus seguidores se encargaron de dar a conocer este detalle en la publicación: "¡ Qué lindo que canta Claudia! ".

Taiana festejó su cumpleaños en su casa y aprovechó sus dotes actorales para grabar un divertido video: frente a una pequeña torta de chocolate y con una copa de vino para brindar, el cumpleañero le agradece a todos sus amigos por haber asistido a su fiesta, mientras le cantan el "feliz cumpleaños". La única voz femenina que entona la tradicional canción es la de Villafañe y este detalle no pasó inadvertido. Luego, quien lo filma en primer plano, muestra quiénes son los invitados del productor: seis muñecos sentados en las sillas de la mesa.

"¡Es lo que hay!", cierra Taiana con humor. Muchos usuarios lo felicitaron por su día y también por celebrarlo junto a su novia, a pesar de que él no hizo ningún comentario al respecto. Recordemos que la pareja ya lleva más de 7 años de amor y resguarda su privacidad al punto de no compartir ninguna imagen juntos.

Fueron contadas las veces que el productor teatral habló de su noviazgo: "No niego que la relación existe, pero no me gusta hablar de mi vida privada", dijo en Desayuno Americano en 2014. El mismo año le dijo a LA NACION cómo sobrellevaba la presión de ser la pareja de la exmujer de Diego Maradona: "A partir del cariño y el afecto que se tienen dos personas, si uno se queda en ese lugar es porque se trata del amor de dos seres humanos y no interesa aquello que está afuera de la relación ".