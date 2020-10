José María Listorti fue diagnosticado ayer de coronavirus y atraviesa la enfermedad aislado en su casa Fuente: Archivo

José María Listorti dio positivo en el test de coronavirus y en la tarde de hoy participó en vivo desde su casa en el programa que conduce junto a Denise Dumas, Hay que ver, para relatar cómo se encuentra y compartir con sus compañeros las indicaciones médicas que deberá seguir durante el transcurso de la enfermedad.

Su coequiper, que fue dada de alta el sábado tras recuperarse del virus, saludó efusivamente a su compañero a través de la pantalla de Canal 9. "Nuestro plan dio resultado: si uno se contagia, queda el otro. Con José somos como un matrimonio que funciona a la perfección. Cuando yo subí mi alta al grupo -de WhatsApp-, José empezó con fiebre y se contagió. Hicimos como un enroque perfecto", comentó sobre el sistema que implementaron, por el que dos equipos se alternan semanalmente en la conducción.

"Ahí está el enfermo apestoso ese, ¡bravo, José! Covid positivo, encerrado, aislado como una rata inmunda en su cuarto", dijo con humor Denise al verlo en su habitación, donde Listorti permanece separado de su mujer, Mónica González, y de sus hijos, siguiendo el protocolo de prevención.

Sobre su situación, el conductor explicó: "Como verán, hoy no estoy en el living de mi casa, no tengo el televisor atrás como hago siempre porque estoy claramente encerrado en mi habitación, acá tranquilo. Por suerte no tengo síntomas, tenía un poquito de fiebre pero hoy a la mañana amanecí sin fiebre. Tengo olfato, tengo gusto y me duele un poco el cuerpo, pero de cansancio. Tengo un poquito la voz tomada, pero la verdad la vengo llevando bien. Por suerte me siento muy bien, estoy un poco cansado pero nada que no pueda soportar", recalcó.

Tras ello, Listorti apuntó, sin embargo, que su mayor preocupación en este momento es su familia. "Lo que más me preocupa son mis hijos, que por ahora están lo más bien. Están jugando a la play abajo. Todavía están sin síntomas y ojalá que no tengan, pero digo: están sin síntomas y Mónica también, está en otro cuarto".

En conversación con el equipo, el también humorista contó que le están suministrando la comida "por abajo de la puerta" e ironizó: "estoy comiendo sandwichitos de miga", antes de comentar luego que un establecimiento cercano le envió helado para que su aislamiento resulte más ameno.

Finalmente, el conductor hizo un llamamiento para tomar conciencia respecto a la gravedad de la enfermedad. "Siempre digo lo mismo: pensá que hay gente que lamentablemente muere por este puto virus, hay gente que la pasa muy mal. Tenemos el caso de nuestro amigo Fredy Villarreal, que la pasó muy mal. Estuvo internado en terapia y el sábado le dieron el alta, aunque ya está bien y se está cuidando".

Listorti, que participó en los debates a lo largo de todo el programa de hoy y que en principio volverá a estar presente desde su domicilio en la emisión de mañana, apuntó que desconoce cómo pudo contraer el virus, y comentó que cada día llega al canal en su auto. "Las puertas son automáticas y el camarín está abierto", se cambia de vestuario y el único contacto que mantiene es con el microfonista y con la persona encargada de maquillarlo, que en los próximos días deberán realizarse la prueba del hisopado.

Además, aclaró que posiblemente su mujer se someta al test en los próximos días, de no manifestar síntomas previamente. Sin embargo, indicó que desde el domingo a la mañana, cuando registró los primeros síntomas febriles, decidieron aislarse dentro de la misma casa. "Con Mónica nos separamos, ella se fue a una habitación y yo a otra. A ella y a mis hijos los saludo de lejos, no toco nada y tengo baño en la habitación. A lo mejor Moni se hisopa el miércoles, pero por ahora no tiene síntomas y mis hijos tampoco, que es lo que más tranquilo me deja, y acá estoy, llevándola", dijo el conductor, que pasa el encierro con la única compañía de su gato Renzo, con quien ya compartió fotos en sus redes sociales.

