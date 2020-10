José María Listorti tiene coronavirus y Hay que ver se reorganiza para salir al aire Crédito: https://www.instagram.com/soylistortiok/

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de octubre de 2020 • 13:14

Un día después de que a Denise Dumas le dieran el alta de Covid-19, su coequiper en Hay que ver, José María Listorti comenzó con síntomas compatibles con el coronavirus y a las pocas horas se supo que también estaba contagiado. Lo curioso es que los conductores del ciclo de Canal 9 no se ven personalmente porque el sistema que implementaron en el programa consiste en mantener dos equipos separados. Y cada uno de ellos, alterna en la conducción semana de por medio.

Consultado por LA NACION, Listorti contó cómo fue todo. "Los síntomas empezaron el sábado a la noche, me dolía un poco el cuerpo como si estuviese contracturado, tenía mucho dolor de cuello, cansancio... Entonces me fui a dormir temprano. Mi intención era hacer una maratón de series, pero no me dio el cuerpo y a las once de la noche ya estaba durmiendo. El domingo me levanté, me dolía un poquito la garganta y tenía ya 37 y pico de fiebre. Ahí activé el protocolo y me fui a hacer un hisopado, sin bajarme del auto. A la tarde me mandaron el resultado: detectable".

Y agregó: "Hoy amanecí sin fiebre, estoy tomando paracetamol cada 8 horas. Estoy aislado. Mis hijos están en una habitación, mi mujer en otra. Estoy bien, pero me siento muy cansado, como si hubiese corrido una maratón. No me duele nada.Tengo un poco la voz tomada. Pasé bien la noche. Si sigo así, saldré por video en la tele y por teléfono en la radio. Estoy solo, acompañado por mi gato Renzo. Se ve que percibe que estoy mal y se instaló acá conmigo".

A raíz del resultado de Listorti, la conducción de Hay que ver la llevará adelante hoy Denise Dumas. En el panel estarán Lourdes Sanchez, Martín Salwe y Paula Trapani mientras que los panelistas que estuvieron con Listorti hasta la semana pasada, Carolina Molinari, Fernanda Iglesias y Gabriel Fernandez, están aislados y se someterán a un hisopado mañana.

Conforme a los criterios de Más información