Coronavirus: tras el positivo de Campi, Denise Dumas comenzó con síntomas

La conductora de elnueve ya comenzó con síntomas de coronavirus

Cada vez más son los famosos que se suman a la lista de Covid positivos. Ahora le llegó el turno a Martin Campilongo y su mujer Denise Dumas, que desde hace 48 horas están aislados. Si bien el único que se hisopó hasta el momento fue el humorista, la conductora de Hay que ver aseguró que ya empezó con síntomas.

"Martin ahora está un poco mejor. Lo más loco es que él no salía para nada, solo a hacer compras. El lunes a la noche me dijo que no se sentía muy bien. Durante toda la madrugada tuvo 38 de fiebre, así que ayer llamamos rápido para que vengan a hisoparlo y nos enteramos que era Covid positivo. A partir de sus síntomas, ya nos aislamos todos", comentó Dumas este tarde vía Skype en el ciclo de elnueve.

Si bien tanto ella como sus hijos ya son considerados positivos por ser contacto estrecho, la exmodelo y actriz reveló que ya empezó con síntomas. "Ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. No siento ningún olor. Me empecé a sentir mal, me cuesta mucho respirar y tengo mucho dolor de cuerpo. Me siento a morir", indicó al tiempo que reveló que sus hijos mayores también presentaron molestias. "Santi tiene fiebre (16), Ema no huele nada (13), Fran e Isa están perfectas. Estamos todos juntos, tratamos de no amontonarnos, pero yo me tengo que ocupar de todos y cuando te sentís tan mal es muy difícil. Ayer no me podía levantar de la cama para cocinar", confesó conmovida.

"Yo he tenido problemas de pulmones toda mi vida. Tengo una sensación fea cuando respiro y mucha tos, el médico me dijo que tengo que estar atenta a la falta de aire. El resto de los síntomas con paracetamol", agregó preocupada.

Si bien sus allegados los están ayudando con las compras, Denise habló de las complicaciones que este aislamiento trae. "Nos traen las compras hasta la puerta de casa, nos vamos a arreglar bien. El tema es que Martin se estaba ocupando de su padre que está solo y lo necesita. El lunes yo iba a ir a ver a mamá y como él ya estaba medio raro decidí esperar. Menos mal porque contagiar a otros te genera miedo", reflexionó la conductora que justo está semana le tocaba hacer el programa desde su casa debido a la rotación impuesta por la producción.

En el caso de su marido, Campi estaba por volver a la tele junto a Florencia Peña y debido a esto tuvo que postergar algunas reuniones. "Martin tenía que juntarse a cerrar algunas cosas. Esta semana se iba a grabar la apertura y tuvieron que pasarla para cuando él ya esté recuperado", concluyó.

