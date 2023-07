José María Listorti habló del conflicto que lo distanció de Pedro Alfonso: “Hubo un alejamiento”

escuchar

José María Listorti se refirió a su relación con Pedro Alfonso, con quien trabajó durante varios años, pero desde hace ya un tiempo no se muestran tan cercanos. Incluso, hubo rumores y especulaciones de que habían tenido una fuerte pelea en el último trabajo que hicieron juntos y que todo entre ellos habría terminado mal.

Ahora, alejado de la televisión y enfocado en la radio y en el musical Matilda, le preguntaron a Listorti en una entrevista con Implacables (El Nueve) sobre el comienzo de del Bailando por un Sueño y en torno a su relación con quienes hacen el programa. “Con Marcelo (Tinelli) hablo. De hecho, lo invité a mi cumpleaños, cuando cumplí 50. Lo invité ahora al teatro”, señaló. Y continuó: “Hablo mucho con el Chato (Prada). Con Fede (Hoppe) fui a comer. Son amigos”.

José María Listorti aseguró que mantiene una relación "impecable" con Pedro Alfonso

En ese sentido, salió el tema sobre el conflicto con Pedro Alfonso: “La relación con Pedro siempre fue impecable. No es que hubo una ruptura. Repito: seguimos hablando y con Paula nos amamos. Con Pedro también. Hubo un alejamiento laboral, por haber trabajado tanto tiempo juntos”.

Luego de haber mantenido una relación cercana y compartir varios proyectos, ambos mostraron una gran distancia en el último tiempo. Todo se remonta a 2017, donde hicieron la película Cantantes en guerra y, desde entonces, no se los vio más juntos. Incluso, se especulaba que terminaron peleados después de ese proyecto. Tras años de rumores y especulaciones sobre lo que ocurrió entre los dos, fue Listorti quien explicó que no le cayó nada bien que Alfonso no quisiera realizar notas para la promoción de aquel proyecto.

Por su parte, el productor confirmó que había sido tal como lo había contado su excompañero. Es más, él apuntó contra la producción de la película y no contra Listorti. “Hubo muchas cosas que sentí que no me dieron bola de la peli, de cuestión artística y actoral”, lanzó Peter Alfonso. Y reafirmó que no hay “nada con José”.

Listorti y Alfonso trabajaron por muchos años juntos dentro de la productora Ideas del Sur de Marcelo Tinelli. Además de compartir el piso de ShowMatch por años, los artistas hicieron otras dos películas juntos: Socios por accidente y su secuela.

En ese sentido, Paula Chaves, la esposa de Pedro Alfonso y excompañera de Listorti en la conducción de Este es el show por algunas temporadas, señaló hace unos meses que en 2017 se produjo un “desgaste” en la relación de Listorti y Alfonso por desacuerdos que tenían ambos durante la grabación de Cantantes en guerra. “En su momento (Pedro) sintió que no estaba tan de acuerdo en algunas cosas de la película y él se retrae, entra como en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás”, dijo en Socios del Espectáculo.

“No es que fue una crisis o pelea enorme. El mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos, algunas cosas que no te gusten. Y Pepe tiene esto que para mí es recontra valioso: no tiene ganas de contestar y no contesta”, concluyó Chaves.

LA NACION