Josefina Lynch hizo un nuevo descargo sobre Emanuel Ortega y desligó a su hermana de un rumor de “índole sexual”

Josefina Lynch, una de las mujeres señaladas como tercera en discordia en la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, volvió a hablar del escándalo. La modelo recurrió a sus redes sociales, esta vez para desmentir con un contundente descargo haber participado de un trío sexual con su hermana y el músico. “No puedo permitir que se metan con mi familia”, escribió en un breve texto que publicó en sus historias de Instagram y reclamó unas disculpas por parte del panelista que compartió esa versión.

Emanuel Ortega y Josefina Lynch, la supuesta tercera en discordia en la separación del músico y Julieta Prandi

“Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia”, escribió Lynch el martes en un mensaje en letras blancas sobre fondo negro. “Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, aseguró de inmediato.

Sin mencionar a quien difundió el rumor, Lynch aprovechó la oportunidad para pedirle que se retracte. “La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”, expresó. También cuestionó el tratamiento mediático de aquellas jornadas: “Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”.

El nuevo descargo de Josefina Lynch

La modelo apuntó contra quien dio la versión de un trío

En una segunda historia, Lynch planteó un escenario diferente e invitó a la reflexión. “Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres (más aún, hermanos) recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias”, escribió. Para cerrar, hizo énfasis en su intención de dejar atrás el escándalo: “Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”.

De dónde surgió la versión que hizo enojar a Josefina Lynch

Fue el panelista de SQP, Martín Salwe, quien la semana pasada sumó a la hermana de Lynch a las versiones sobre un supuesto encuentro íntimo con Ortega. En ese momento estaba Sabrina Rojas al frente del envío de Yanina Latorre, quien se ausentó por unos días de la pantalla de América.

Hasta ese momento, Lynch había sido señalada como la tercera en discordia en la ruptura de Ortega y Prandi. “Hasta ahora siempre eran dos actores. Era Emanuel Ortega y Josefina Lynch”, sostuvo antes de soltar la versión que hizo enfurecer a Lynch. “Josefina va a esa grabación, a ese estudio, acompañada de Tita, su hermana. El tema está en que habría sucedido que Emanuel no solo estuvo con Josefina, sino que habría estado también con Tita, la hermana de Josefina”, afirmó Salwe. Ante la sorpresa del resto de los panelistas, agregó: “Trío, le dicen en el barrio”.

Lynch no solo negó esa versión en sus redes sino que, además, salió ayer al aire y habló con Yanina Latorre, quien volvió a su programa esta semana. “Me puedo llegar a bancar que inventen que yo estuve con un hombre casado, que no es cierto. Pero que me digan que tuve sexo con mi hermana... Estamos todos locos”, expresó.

Durante esa entrevista, Lynch expresó su preocupación por las consecuencias que la acusación podía tener para su hermana. “Mi hermana es re bajo perfil. No es modelo, como dijeron: es psicóloga”, aclaró. “Vos imaginate que agarraban su foto, como intentaron, la ponían ahí en grande, su nombre… No la llaman más, ¿me entendés?”, lamentó. También aseguró que los rumores estaban afectando sus propias oportunidades laborales y contó lo que le dijeron en una producción de modelaje: “Qué bueno que viniste, trabajaste súper y, encima, por todo lo que dijeron que estaba pasando, casi te bajan”. Sobre el motivo que la llevó a responder públicamente, fue tajante: “Solo estoy saliendo a hablar porque me están tocando a la familia”.

La cantante explicó, además, que había llegado al estudio de Ortega a través de Ana Paula Dutil, que buscaba ayuda para escribir sus propias canciones y negó que el músico se le hubiera insinuado. Según contó, el proyecto quedó interrumpido una vez que estalló la polémica.