Josh Brolin reveló que tuvo un ataque de pánico tras filmar la primera escena de su última película

Josh Brolin reveló que estuvo a punto de abandonar el rodaje de La guerra de los últimos, la nueva película de Ridley Scott, tras sufrir un ataque de pánico a minutos de haber pisado el set.

El actor, de 58 años, habló en una nota reciente publicada por la revista Empire, en la que reconstruyó los primeros días de filmación junto al director británico de 88 años. Según contó, el método de trabajo de Scott lo tomó completamente por sorpresa. “Ridley contaba muchas historias y no ensayaba de verdad”, recordó Brolin. “Eso me inquietó y me asusté mucho. Volví, llamé a mi agente y le dije: ‘Quiero irme. Algo anda muy mal y tengo que largarme de aquí’”, rememoró.

La ausencia de ensayos formales y la sensación de estar improvisando por completo generaron en el actor una crisis de confianza que casi lo llevó a dejar el proyecto. Sin embargo, dos factores resultaron determinantes para que decidiera quedarse.

En primer lugar, su agente —a quien describió como “un amigo cercano”— le sugirió tomarse un día antes de tomar cualquier decisión drástica. La respuesta de Brolin fue contundente: “Yo le dije: ‘No, hombre, sé perfectamente lo que estás haciendo’”. Pero decidió hacerle caso.

El segundo factor, y quizás el más revelador, fue una conversación directa con Scott. El director lo invitó a su tráiler para mostrarle el material que acababan de filmar. “Me dijo: ‘Vení’. Y me mostró la escena que acabábamos de terminar”, relató el actor. “Era una escena muy buena y dinámica entre Jacob [Elordi] y yo, y él me preguntó: ‘¿Estás conforme’. Yo le respondí: ‘Estoy conforme’, y entonces empecé a inspirarme en eso”, relató.

Ese gesto marcó un punto de inflexión. A partir de ahí, Brolin comenzó a confiar en el proceso creativo de Scott, aunque admite que la adaptación no fue inmediata pese a que ya habían trabajado juntos en Gángster americano (2007). El estilo dinámico y multicámara del director volvió a representar un desafío. “Me llevó un par de días asimilarlo del todo, y luego me enganché por completo porque era increíblemente creativo y tremendamente arriesgado”, explicó.

El actor, que también integra el elenco de La hora de la desaparición, reconoció que había estado buscando activamente proyectos de este tipo, aunque su primera reacción fue de resistencia. Con el tiempo, la experiencia terminó consolidándose como una de las más gratificantes de su carrera. “Se convirtió en uno de los proyectos más creativos y satisfactorios en los que he participado”, aseguró.

Josh Brolin y Jacob Elordi en una escena de La guerra de los últimos

La guerra de los últimos se estrena a fines de agosto y está basada en la novela homónima de Peter Heller, publicada en 2012, con guion adaptado por Mark L. Smith. La historia sigue a Hig, un piloto civil interpretado por Elordi, que sobrevive en un brutal escenario postapocalíptico hasta que una misteriosa transmisión de radio lo empuja a partir en busca de esperanza y humanidad.

El filme, en el que Brolin interpreta el papel del exsoldado Bangley, completa su elenco con Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong y Allison Janney.