Cuál es el papel de Eva De Dominici en Homo Argentum

El personaje que interpreta Eva De Dominici en la película Homo Argentum se convirtió en el eje de un debate sobre las denuncias por violencia de género y acoso sexual. Este rol en el film protagonizado por Guillermo Francella generó comparaciones con casos resonantes e impulsó a la actriz a aclarar públicamente la situación y diferenciar su postura personal.

Una escena de Eva De Dominici con Guillermo Francella en Homo Argentum

¿Cuál es el rol de la actriz en la película?

En la película Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Eva De Dominici personifica a una mujer que extorsiona al protagonista, interpretado por Guillermo Francella. El personaje le exige dinero a cambio de no realizar una falsa denuncia en su contra.

Eva De Dominici interpreta a una mujer que extorsiona al personaje de Guillermo Francella en Homo Argentum (Foto: Instagram @dedominicieva)

Tras el estreno, un fragmento de la escena de De Dominici se viralizó en redes sociales. Usuarios y espectadores trazaron un paralelismo entre la extorsión ficticia y la denuncia por violación que Thelma Fardin realizó contra Juan Darthés. La actriz respondió a las críticas en una entrevista con el programa LAM de América TV.

Eva De Dominici habló sobre Thelma Fardín

“Creo que se lo llevaron para otro lado directamente”, sostuvo. “Vean la película y se van a dar cuenta de que no tiene nada que ver con lo que se imaginan”, agregó. De Dominici fue contundente sobre la comparación.

“Vi unos comentarios relacionando esto con lo de Thelma y me gustaría aclararlo. Por favor no digan tonterías. Que ni se les ocurra comparar esta película con el caso de Thelma. No tiene absolutamente nada que ver”, afirmó.

Eva De Dominici aseguró que su escena en Homo Argentum no se vincula con el caso de abuso de Thelma Fardin

La actriz aprovechó la entrevista para ratificar su respaldo a su excompañera de la tira infantojuvenil Patito Feo. “A Thelma la apoyé, la sigo apoyando y la apoyaré para siempre”, indicó De Dominici.

“Creo que se tiene que aguantar bastantes cosas y ella fue una valiente”, remarcó. También envió un mensaje general sobre el tratamiento de estos temas. “No me gusta que molesten a la gente porque las mujeres ya sufren bastante violencia de género como para poner más presión en eso. Me parece que tenemos que bancar a las mujeres y yo bastante ya aprendí“, enfatizó.

¿Cuál fue el cambio de postura de De Dominici sobre el caso Darthés?

La posición de la actriz no siempre fue la misma. En 2017, Calu Rivero denunció por acoso a Juan Darthés, su compañero en la novela Dulce Amor. En ese momento, De Dominici defendió públicamente al actor.

"No le creí, o no quise creer", expresó la actriz en 2018 sobre su postura inicial en el caso Instagram

Su opinión cambió de manera radical en diciembre de 2018. Thelma Fardin denunció públicamente a Darthés por abuso sexual agravado, un hecho ocurrido en 2009 durante una gira de Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45. Tras esta denuncia, De Dominici se disculpó con Rivero y acompañó el reclamo de Fardin.

“Defendí en su momento a una persona en la que confiaba mucho”, expresó en una publicación de Instagram de 2018. “No le creí, o no quise creer. Pero, luego me fui enterando de otras cosas, de mujeres que sufrieron situaciones similares, hasta que me enteré lo de Thelma”, explicó en ese posteo.

El proceso judicial contra el actor tuvo una resolución en Brasil, país donde reside. La justicia de ese país condenó a Juan Darthés a seis años de prisión por abuso sexual agravado en junio de 2024. La sentencia establece un régimen semiabierto. El fallo fue ratificado en marzo de 2025.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.