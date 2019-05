Cómo es el lujoso edificio donde vive Juan Darthés en San Pablo

Se dieron a conocer imágenes del lugar donde el actor reside en la ciudad brasileña

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de mayo de 2019 • 15:03

En diciembre del año pasado, poco después de que Thelma Fardin lo denunciara por violación, Juan Darthés tomó la decisión de refugiarse en San Pablo, Brasil, lugar donde nació. Esa denuncia fue cursada en Nicaragua, país en el que se encontraban los actores como parte del elenco de Patito feo.

Ahora, el actor debería regresar a la Argentina para presenciar la nueva audiencia de conciliación por otra causa, la demanda que él le inició a la actriz Anita Coacci. por calumnias. Aún no se sabe si viajará y la información sobre su paradero y sus actividades en la metrópolis brasileña siempre fue escasa. Su abogado, Fernando Burlando, sí informó que se encontraba sumido en una profunda depresión, y viviendo austeramente "de sus ahorros" y trabajos esporádicos en, por ejemplo, un restaurante.

Ahora, en el programa Confrontados (El Nueve), se dieron a conocer imágenes del lujoso edificio donde el actor viviría en Jardins, un barrio exclusivo de San Pablo. Según comentó el conductor, Rodrigo Lussich, que viajó al lugar, la zona es reconocida por su elegancia y centros comerciales y la residencia se encuentra en la calle Peixoto Gomide, a dos cuadras de la famosa Avenida Paulista. La dirección fue brindada por el actor como domicilio legal al que deberían llegarle las citaciones judiciales.

El edificio de la calle Peixoto Gomide, en un exclusivo barrio paulista

En el complejo de dos torres habría varios departamentos a nombres de la familia de Darthés. Lussich contó que quiso tocar el timbre precisado, el 133, pero no encontró la forma. El encargado del lugar negó conocerlo por su nombre artístico y su imagen, ni por su nombre real: Juan Rafael Pacífico Dabul.

Sobre la causa Fardín, Burlando aseguró en los últimos días que la chica, que en el momento en el que, según su testimonio, tuvo lugar la violación tenía 16 años, no opuso resistencia ante el avance de Darthés. "Hay una situación de una ausencia de rechazo. La victima dijo que tardó 8 años en darse cuenta que había sufrido una violación", dijo. "Cuando estaban en la habitación, ella cuenta que lo tenía encima a Darthés y que en un momento él sale de encima para abrir la puerta", continuó el abogado.

"La víctima no le da claridad a este rechazo. Si uno pretende suponer que una diferencia de edad [entonces Darthés tenía 46] hace típica la conducta de violación, eso no es delito en Nicaragua. Las diferencias de edades no constituyen violación", completó Burlando.