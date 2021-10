Juan José Campanella contó cómo fue filmar con su ídola de la adolescencia y por qué no vuelve a la Argentina

Desde Nueva York, donde se encuentra filmando la serie Lightyears, con Sissy Spacek, la actriz que lo conmovió en Carrie y fue determinante a la hora de decidir que quería dedicarse al cine, Juan José Campanella contó cómo fue esa experiencia y explicó por qué no piensa volver a la Argentina.

“En la serie también trabajan las argentinas Julieta Zylberberg y Rocío Hernández”, le contó el realizador a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y agregó: “Sissy es un sol. A veces uno no quiere conocer a sus ídolos por miedo a desilusionarse, pero no fue este el caso”.

“No esperaba tanta alegría, tanta buena onda y tanta luz en ella, porque todos sus papeles han sido muy intensos. No es una actriz que haya hecho tanta comedia y no la hemos visto sonreír mucho en pantalla. Y apenas entra al set saluda en voz alta a todo el mundo y se ríe todo el tiempo”, recordó.

“Por supuesto que le conté que cuando la vi en Carrie, a los 17 años, empezó mi pasión por el cine, pero ella ya lo sabía. Yo tuiteé la historia antes de filmar y le llegó. Me agradeció mucho. La verdad es que es una persona que permanentemente es consiente del peso que carga por ser tan famosa y cómo eso puede llegar a ser intimidatorio para el otro. Por eso, está todo el tiempo pendiente y trabaja para que todos se sientan cómodos”, indicó.

“La serie cuenta la historia de un matrimonio que descubre que en su jardín hay un portal que los transporta a otro planeta. Además, perdieron a su hijo y toman esa situación como una especie de señal, esperan que algo pase, pero en 25 años no pasa nada. Ella es la que se aferra a esa fe y, finalmente, algo pasa”, reveló el director, que está al frente de los dos primeros capítulos de la serie.

A su vez, contó que parte del segundo capítulo va a filmarse en la Argentina, pero él no va a poder estar presente. “Mi productora, 100 bares, va a ser que maneje la producción, pero yo no voy a poder viajar, porque he firmado un contrato de exclusividad con Viacom”. Campanella y su familia se encuentran en los Estados Unidos desde antes de que se declarara la pandemia de Coronavirus. De hecho, estaban allí cuando se cerraron las fronteras y al flexibilizarse las medidas, decidieron permanecer en aquel país.

“Además, estoy dirigiendo La ley y el orden, que va por el capítulo 500. Es un hito y un honor que me hayan invitado. Es la tercera serie en la historia que llega a esa instancia. Hicimos una serie, Los enviados, con Miguel Ángel Silvestre, que es un genio, y a fin de año se estrena la segunda temporada”, agregó.

El director, además, confesó que hoy se siente más “un director de televisión que uno de cine”, y reflexionó sobre el nuevo paradigma en el mundo del entretenimiento.

“El cine está tardando más en recuperarse. Acá en algunos lugares se reabrió en diciembre y somos cuatro en las salas; hay mucho miedo todavía de ir. Los streamings están saliendo al rescate. Está todo yendo para ese lado, y lo ves en películas acá”, aseguró.

El director explicó que ya no se filma en el formato clásico, sino para que las películas se adapten al formato de pantalla de los televisores modernos. Además, recordó que las grandes estrellas de Hollywood no solo se volcaron a las series, sino que sus películas son estrenadas en las plataformas y no en las salas.

“Lo veo con tristeza. Si tuviera 30 años me podría adaptar más. Ahora me considero más un director de televisión que de cine”, consideró. Y sumó: “Yo siempre traté de que la televisión sea cinematográfica. Mi manera de dirigir es igual; pero no es lo mismo”.

Mientras que por ahora no tiene intenciones de regresar al país, Campanella subrayó: “Mi proyecto más grande allá sigue siendo el teatro. Estamos trabajando en un guion con Eduardo Sacheri”.