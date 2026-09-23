Juan Otero habló de la extorsión que sufrió y reveló cómo reaccionó Florencia Peña

Cuatro años después y luego de que la historia saliera a la luz, Juan Otero habló por primera vez de la extorsión que sufrió cuando tenía 14 años y que terminó en una causa judicial. El hijo de Florencia Peña recordó el vínculo que mantenía con la joven, contó cómo atravesó aquel momento y reveló cuál fue la reacción de su madre cuando decidió contarle lo que estaba ocurriendo.

“Hoy estoy bien. Fue un tema que ya pasó hace muchos años, chicos. Hace cuatro años pasó”, aseguró en diálogo con LAM (América TV). Sus declaraciones llegaron un día después de que revelaran en el mismo programa la situación que la familia había mantenido en reserva durante años.

Otero explicó que en aquel momento decidió no hacer público lo sucedido. “Yo no lo quise hacer público justamente para no exponer nada porque sinceramente creo que cuando la gente hace cosas malas el universo solo lo devuelve, y no iba a perder tiempo de mi vida y energía haciéndole saber al mundo qué clase de persona era esta chica”, señaló.

Sin embargo, después de que el caso tomara estado público, quiso aclarar algunos puntos de la reconstrucción que había trascendido. Uno de ellos fue la edad de Candela, la joven con quien había mantenido una estrecha amistad. “Ella tenía 21 años cuando era mi amiga y sabía mucho lo que estaba haciendo; no era una persona inocente ni que la madre la manejaba”.

Según contó, se habían conocido a través de personas que tenían en común y rápidamente construyeron un vínculo cercano. “Fuimos muy amigos, compartimos una gran amistad”, recordó. Él frecuentaba la casa de ella y ella hacía lo mismo con la suya. “Éramos amigos de la vida; compartíamos un montón. Uno tampoco sospecha nada de sus amigos, es un amigo y punto, no pensás más que eso”, expresó.

El joven también buscó desligar al resto de la familia de su examiga de lo ocurrido. “Conocía mucho a la familia, conocía a todos, a su hermanita, a su abuela... Pero sí quiero quitarle la responsabilidad a la familia porque realmente la que hizo todo fue ella. No me parece tampoco hacer responsable a la familia de una mina que tiene 21 años”, sostuvo.

Las amenazas y la reacción de Florencia Peña

El caso había sido revelado un día antes en LAM. Según la reconstrucción que hizo uno de los panelistas a partir de una conversación con Peña, todo comenzó cuando la actriz advirtió que faltaban algunos objetos de su casa y luego detectó consumos que no reconocía en su tarjeta de crédito. Al consultar a sus hijos, Juan terminó contándole que estaba siendo amenazado.

De acuerdo con la información difundida por el programa, las amenazas se habrían extendido durante unos cuatro meses. Aseguraron que al adolescente le pedían dinero bajo la amenaza de divulgar cuestiones privadas en los medios y que, posteriormente, aparecieron mensajes enviados desde una cuenta anónima dirigidos también a Peña.

Juan se refirió ahora a ese mecanismo y explicó que durante un tiempo no supo quién estaba detrás. “Fue algo que hizo desde un lugar anónimo. Yo nunca supe que era ella; después se terminó descubriendo”, contó.

Aunque reconoció que atravesó un momento difícil, buscó quitarle peso a aquel episodio desde su presente. “En ese momento la pasé mal, pero fue un ratito; duró lo que tiene que durar. Mi mamá me ayudó, me ayudó toda mi familia”, aseguró.

Fue entonces cuando recordó la reacción de Florencia Peña al conocer lo que estaba viviendo: “Mi mamá me abrazó, me dijo: ‘Vamos adelante, yo te ayudo, no pasa nada, yo me ocupo’”. A partir de ese momento, explicó, su familia tomó las riendas de la situación. “Se ocuparon de todo. Fue como un momento duro, pero salimos adelante muy rápido y para mí ya está”.

Otero destacó la relación de confianza que mantiene con su madre. “Tenemos una relación en la que nos decimos todo. Cualquier situación incómoda o que la estamos pasando mal nos lo contamos mutuamente, no hay ninguna barrera ahí”, explicó.

“Fue súper ameno todo y muy lindo hablarlo con ella, porque es lindo tener una persona que tiene una mente enorme, con la que podés hablar de todo y no te va a juzgar”, agregó.

Cómo quedó la causa judicial

Después de conocer lo que ocurría, la familia recurrió a la Justicia. Según había informado Ochoa en LAM, la investigación permitió rastrear la dirección IP vinculada con los mensajes anónimos y posteriormente se realizaron allanamientos en los que se secuestraron teléfonos y computadoras.

Juan evitó entrar en los detalles del expediente, pero aseguró que el resultado fue favorable para su familia. “Todo justicia y terminó todo muy bien”, afirmó.

Cuando le preguntaron concretamente en qué estado se encontraba la causa, respondió: “Creo que ya terminó todo, ya está, ya fueron condenadas y listo”.

El joven contó también que perdió completamente el contacto con su examiga. “Esta chica se fue, se escapó a los Estados Unidos, no sé qué hizo, no tengo ni idea de su vida ni me interesa”, expresó. Sin embargo, aseguró que no guarda rencor por lo ocurrido: “Yo le deseo el bien a todo el mundo, porque a las personas malas les pasan cosas malas”.

La difusión del caso volvió a colocar a su madre en el centro de la escena, algo sobre lo que también habló con ella. “Lo único que digo es: ‘¡Basta de noticias negativas de mi mamá!’”, contó. Y recordó lo que le dijo a Peña: “A ver, acá somos la víctima, acá no sos responsable de nada, no te equivocaste vos en nada”.