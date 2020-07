Juana Viale reveló su profesión frustrada y confesó su gran anhelo: "Mi deseo es estar sola" Crédito: Netflix

12 de julio de 2020 • 15:54

A pesar de estar en el ojo público desde muy chica, Juana Viale siempre fue muy reservada con su vida privada. Debido a esto, una de las cosas que más disfruta la gente al mirar los ciclos que conduce en reemplazo de su abuela es conocer un poco más a la mujer detrás de la actriz.

Este domingo, durante la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand , la conductora interina reveló cuál es su profesión frustrada y qué anhela en su vida. "Yo quería estudiar biología marina, porque quería estar conectada con los inicios del agua", le contó al resto de los invitados.

"Soy una mujer que no está nunca sola, porque soy mamá de tres hijos, pero siempre mi deseo es estar en soledad", afirmó mientras intentaba explicar que es lo que la atraía de dicha carrera. "Mi paz y mi quietud aparecen cuando no estoy con nadie, aunque eso es algo que no puedo hacer. Nunca estoy sola y en quietud, pero siempre me imaginé como en un botecito en el medio del océano estudiando, por ejemplo, un aguaviva".

Juana, que tuvo a su primera hija a los 20 años, aseguró que la soledad no es una opción para ella. "Nunca me pasó", acotó entre risas. Y cuando uno de los invitados le dijo que nunca es tarde para encarar un sueño, la actriz afirmó que ese anhelo por ahora va a tener que esperar. "No es el momento, el más chico tiene ocho. Voy a dejar esta parte para seguir hablándola en terapia".

Entre las intimidades que Viale contó en el programa, están aquellas relacionadas a la maternidad. Hace unas semanas, la actriz explicó que su hogar funciona de acuerdo a una serie de estrictas normas : una rutina para cumplir horarios y una fuerte restricción de pantallas . "Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay PlayStation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no", explicó. "La única que tiene más libertad es Ámbar, que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir".