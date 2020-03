Sin pantallas y con rutina fija: la llamativa crianza de Juana Viale

La nieta de Mirtha Legrand reveló las reglas que cumplen sus hijos mientras están en su casa. Crédito: Instagram Juana Viale

30 de marzo de 2020 • 16:09

Mientras Mirtha Legrand se encuentra aislada debido al peligro del coronavirus , Juana Viale , su nieta, volvió a reemplazarla en sus tradicionales almuerzos y también cenas que salen todos los fines de semana por televisión.

La actriz también fue invitada al programa Nunca es tarde , conducido por el periodista Germán Paoloski, donde reveló secretos sobre su estilo de crianza que sorprendió a muchos sobre todo en tiempos de cuarentena.

Juana contó que su hogar funciona de acuerdo con una serie de estrictas normas : una rutina para cumplir horarios y una fuerte restricción de pantallas . "Para mí el gran tema es la tecnología. En mi casa no tengo cable, el televisor está solamente para mirar películas. No hay playstation ni nada de eso. Que te den puntos por matar a alguien me parece un horror. Olvidate, conmigo no".

Asombrados por el método de crianza, los panelistas de NET le preguntaron cómo hacía con sus tres hijos: Ámbar de 16, Silvestre de 11 y Alí de 7. "La única que tiene más libertad es Ámbar que ya es más grande. Los más chiquitos a las 20.30 ya se van a dormir", aseguró.

Las normas solo aplican en lo de Juana, no en la casa de Gonzalo Valenzuela ni en la de Marcela Tinayre: "Se me complica controlar cuando se van a lo del padre y a lo de la abuela porque les dan todos los gustos. La play también. Pero bueno, ahí no me puedo meter. No voy a decirle al padre lo que tiene que hacer, no me parece correcto imponer pautas desde lejos. Tampoco soy tan mala", dijo entre risas.