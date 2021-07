Juana Viale se diferenció de Mirtha Legrand: “La abuelita no dice esa palabra”

Este sábado, debido a la final de la Copa América 2021 que enfrenta a Argentina y Brasil, Juana Viale se enfrentó a un nuevo desafío de La Noche de Mirtha: una misión a las 19:30, sin “mesaza” y con tan solo dos invitados. “Vamos a hacer un programa distinto porque hoy no hay mesa, hoy hay picadita de partido, de final, de Copa América”, dijo después de presentar el look elegido para la noche.

“Vamos a armar una picada para chuparse hasta el dedo del pie”, anunció sobre lo que iban a comer durante el aperitivo preparado para la previa del partido.

Sin embargo, poco después de pronunciar la frase, la actriz se dio cuenta de algo. “¡Ay! ¡Dije la palabra pie abuelita! Abuelita no dice esa palabra”, expresó mirando a la cámara y hablándole directamente a Mirtha Legrand.

“Abuelita, siempre te tengo presente ¿Viste? Te queremos Mirtha, volvé ¡Hasta los que me detestan dicen que vuelva Mirtha! Te quieren mucho y te extrañan mucho abuelita”, le dijo a la diva de los almuerzos, que dejó de conducir sus programas debido al coronavirus.

La semana pasada, Viale ya había expresado su deseo de que vuelva Legrand. “¡Podés venir cuando quieras!”, le manifest luego de felicitarla por el día del locutor y remarcar que Legrand, a lo largo de su vida, hizo radio, teatro, cine y televisión. “Sos bienvenida, esta es tu casa. Te estoy extrañando acá, es difícil, no es tan fácil”, agregó haciendo referencia a su labor actual en la conducción del programa.

Además de mandarle un mensaje a su abuela, Viale también reveló un detalle sobre sus hijos: Ambar, Silvestre y Alí. “Que lindo día para poder ver el partido abrazada a mis hijos”, expresó, aunque aseguró que eso probablemente no vaya a ocurrir. “No se si les importa el fútbol a mis hijos, creo que no”, culminó antes de comenzar formalmente la emisión.

LA NACION