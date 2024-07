El gesto de Jimena Monteverde que descolocó a los invitados del Almorzando con Juana Viale

Escuchar

Este domingo Jimena Monteverde protagonizó un momento incómodo en el Almorzando con Juana (eltrece) tras presentar el menú que degustarían los invitados. Al acercarse a la mesa y contar de qué estaba compuesto, realizó un llamativo gesto en referencia a la temática “mexicana” del mismo. Esto no paso desapercibido para Juana Viale, ni para todos los presentes, que de inmediato lo malinterpretaron.

En esta edición, en la que englobó a artistas y periodistas, Viale recibió a José María Listorti, Leo Paradizo, Favio Posca y Alejandro Paker. Luego de sentarse, la cocinera se acercó hasta ellos y les dio la bienvenida. Lo cierto es que antes de emitir palabra, los presentes la sorprendieron al pararse y aplaudirla de pie. “Ah, bueno. Es un montón, me da felicidad”, soltó Monteverde, a la vez que Viale sostuvo: “Yo me salgo”.

Luego de ello, dio paso a contar qué sería el menú y remarcó: “De entrada tenemos una comida mexicana. La hice porque quise”, justificó al tiempo que le respondió a Viale. En medio de la explicación, señaló por qué hizo ese plato: “Tengan cuidado porque Ale pidió picante, así que guarda porque está picantín”.

El gesto de Jimena Monteverde que descolocó a todos en directo (Fuente: Captura de Video/El Trece)

A continuación realizó un gesto con su mano, la cual elevó en símbolo de “demasiado” y esto mismo es lo que malinterpretaron los invitados. “Hice un gesto de que te levanta”, recompuso de inmediato, pero Juana no contuvo la risa y la soltó en directo. “O sea que comemos esto y terminamos bailando arriba de la mesa”, acotó Paradizo, a la vez que Monteverde afirmó: “Ojalá, Dios quiera”. Por su parte, Listorti no se quedó atrás: “¿Vos decís que es afrodisíaco el picante?”, pero dicha pregunta no recibió respuesta.

Como suele repetirse en cada edición del programa, Viale soltó un llamativo comentario hacia la coinera: “¿Vos estás necesitando picante en tu vida?”. A eso mismo, Listori insistió: “Sí, fue como un pedido eso”. “No, lo que quería decir es que te recircula”, replicó Monteverde en tono nervioso. “Te amplía un rango más de sabores. Pero no se puede hablar acá”, indicó entre risas Juana.

Juana Viale le llamó la atención a Monteverde por el gesto que realizó (Fuente: Captura de Video/El Trece)

Por último, Jimena le devolvió ese “palito” a la conductora y respondió: “No, igual ella sabe de rangos… De sabores. Es una degustadora de sabores”. Para ese entonces remarcaron que la situación se desvirtuó y que el tema principal de presentar el menú terminó con otra connotación. “Vos me hacés probar cosas increíbles”, cerró la conductora.

El look despampanante de Juana Viale y el reto a Gino Bogani

En esta oportunidad, la nieta de Mirtha Legrand portó un vestido de línea lápiz en lana con seda. Este es un diseño auténtico de Gino Bogani, según remarcó. De frente es de un tono más claro y de espalda más oscuro. “Soy un positivo y un negativo”, reflexionó y afirmó: “Yo elijo el positivo, obviamente. Y a veces”.

Como detalle, en la parte superior llevó un tajo discreto. “Esto es un tablón encontrado. Bogani, te encontraste un tablón y salió esto. Miren qué belleza”, señaló Viale. En tanto, el color del vestido pertenece a la gama del rojo coral con brillos. Por último, hizo un comentario sobre su peinado. “Hoy estaba con los ruleros, me paseaba con los ruleros y parecía Moni”, bromeó en referencia al personaje de Casados con hijos.

