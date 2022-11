Juana Viale y Chris Martin, juntos: los requisitos del líder de Coldplay para darle una nota a eltrece

escuchar

El amor entre Chris Martin y el público argentino parece haberse afianzado: es que casi sobre el final de su gira por el país trascendió que el líder de la banda británica accedió a hacer una entrevista con un medio argentino, algo que no suele hacer. Este lunes, de hecho, apareció la primera imagen de la nota que el autor de “Fix You” y el baterista Jonny Buckland realizaron con Juana Viale y Bebe Contepomi, que se podrá ver este martes.

Vestido con una remera turquesa, pantalones negros y zapatillas blancas, el cantante dialogó unos minutos con Viale y Contepomi acerca de la recepción que tiene la banda en cada una de sus visitas al país y de la emoción que transmiten los asistentes a sus recitales en cada una de sus presentaciones. Esa euforia los llevó a grabar el disco en vivo de su gira anterior, A Head Full of Dreams Tour, durante uno de los shows que brindaron en el Estadio Único de La Plata, en 2017. Este año, en el marco del Music Of The Spheres World Tour, el grupo decidió que el tercero de los diez shows programados en el estadio de River sea trasmitido a nivel mundial, con Jin, integrante de la banda surcoreana BTS, como invitado especial.

Chris Martin, en uno de los shows de Coldplay en River Santiago Filipuzzi

La encargada de dar la información sobre esta entrevista fue Maite Peñoñori, quien este viernes reveló que el cantante y el baterista de la banda accedieron a charlar con la prensa por el cariño que recibieron durante su estadía en el país. Según contó la periodista en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, se trata de una entrevista que las autoridades del canal “vienen gestionando hace muchísimo”.

Para destacar la importancia del encuentro entre el cantante y la nieta de Mirtha Legrand, Peñoñori contextualizó la relación de Chris Martin con la prensa. “No da notas desde que se le apareció hace algunos meses a Jimmy Fallon en el estudio. Pero en todo lo que fue su gira no dio ninguna nota”, explicó. Incluso, aclaró, cuando tuvo el problema de salud que lo obligó a suspender sus shows en Río de Janeiro, Brasil, tampoco dio notas.

Chris Martin le concedió una entrevista a @eltreceoficial con Juana Viale. #Coldplay pic.twitter.com/kANjKyOPgB — Real Time 📈 (@RealTimeRating) November 7, 2022

Peñoñori contó que para pactar la nota con Martin, desde eltrece tuvieron que mandar varios perfiles de periodistas a la productora británica que organizó la gira. “Analizaron perfil por perfil, y creo yo -esto no es información-, que también la elección de Juana tiene que ver con la acción que tuvo con Irán [en referencia al video que la actriz y conductora subió a su cuenta de Instagram cortándose un mechón de pelo y exigiendo libertad para las mujeres iraníes]”, conjeturó. De hecho, en algunos de los conciertos de Coldplay brindó en el país, Martin invitó a la actriz y cantante iraní Golshifteh Farahani a interpretar un tema junto a ellos, como una forma de manifestar su apoyo a las mujeres de ese país. Además, mencionó el activismo ecológico de Juana como otro de los posibles motivos que la llevaron a ser la elegida para llevar adelante la entrevista.

Por último, la periodista dio detalles de la lista de requisitos que mandó el compositor de “Yellow” y reveló algunos aspectos más de la entrevista. Tras explicar que la grabación se realizará en los estudios de eltrece porque es lo que más cerca les quedaba del Four Seasons, hotel donde se aloja la banda, Peñoñori explicó que Martin pidió que tanto Viale como Contepomi estén hisopados y solicitó que nadie le pida selfies.

La entrevista completa de Chris Martin y Jonny Buckland se verá completa este martes, en Telenoche.

LA NACION