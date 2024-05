Juana Viale y su novio, Yago Lange, estuvieron presentes en una noche especial para Adrián Suar y Griselda Siciliani

Escuchar

Juana Viale y su novio, Yago Lange, ya no se ocultan públicamente . Anoche, la pareja disfrutó del estreno de la nueva obra de teatro de Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem en el Teatro Nacional.

La pareja llegó de la mano y aunque no quiso posar ante los fotógrafos presentes, no dejaron de sonreír mientras estos les tomaban fotos. Para la ocasión, ambos optaron por un look bien informal: ella lució un jean azul, un sweater multicolor, chaleco negro, zapatillas y boina, mientras que él también optó por un jean azul, pero se abrigó con un buzo con un gran estampado, calzado deportivo y un chaleco en color naranja.

Los enamorados llegaron un rato antes de que comience la primera función oficial de Felicidades y se retiraron ni bien culminó, entre risas y saludando a todos los que los reconocían.

Juana Viale y su novio fueron a ver la obra de Adrian Suar Gerardo Viercovich - LA NACION

Viale y Lange vienen de pasar varias semanas arriba de un velero con el cual cruzaron el océano Atlántico. La pareja estuvo acompañada de tres amigos que se sumaron a la aventura. En “Lola”, la embarcación de 14 metros de largo y cuatro de ancho, la actriz y conductora era por ejemplo la encargada de cocinar, también junto con su compañera Mery Sackmann recogían muestras para analizar microplásticos mientras que otros de los tripulantes se ocupaban de registrar todo con sus cámaras. Un viaje de meses de planeamiento, pero sin rutina diaria en el que todos se turnaban para dormir y hacer guardias 24 x 7.

“Fue un viaje interesante, este fue el primer tramo de un proyecto a largo plazo que tenemos de recorrer distintos mares para exponer la situación de los océanos”, le contó a LA NACION en una charla mano a mano hace unos días, en donde relató un poco su experiencia. “No sabés lo que te vas a encontrar, es un ambiente enorme el océano, es demasiado gigante y creo que conocemos muy poco. Conocemos el mar, la costa, la orilla, la sensación de surfear o jugar en la arena, pero las profundidades no, meterte con tres mil metros de profundidad sin tener tierra a la vista, tener encuentros maravillosos con animales, es algo que no deja de sorprenderte y parte de esta misión y este viaje es encontrar estas cosas bellas, lindas y coexisten en este mundo y retratarlas, vivirlas y experimentarlas”, añadió.

Si bien la pareja no posó ante los fotógrafos presentes, no dejó de sonreír mientras caminaban rumbo al auto Gerardo Viercovich - LA NACION

Viale y Lange confirmaron su romance en febrero de este año . Lo que empezó como una amistad por sus intereses en común, principalmente su activismo medioambiental con foco en la preservación de los océanos, terminó en un vínculo mucho más cercano que ahora ninguno de los dos quiere esconder.

La actriz y conductora fue la primera en publicar una imagen de los dos, con la que blanquearon el vínculo. Tras este primer paso, fue el turno del deportista náutico, quien dejó en evidencia a su novia con una divertida postal desde la playa durante una estadía de la pareja en Mar del Plata. Los rumores sobre su romance cobraron tiempo atrás cuando una cámara de LAM (América) los halló en un restaurante. Durante mucho tiempo ninguno de los dos se refirió a su relación en público o ante los medios. “Prefiero no hablar de mi pareja”, le dijo la conductora a este medio hace tan solo unos días, manteniendo el perfil bajo que la caracteriza en cuanto a su vida personal.

Después de su separación del arquitecto Agustín Goldenhorn, Viale se atrevió a creer en el amor nuevamente gracias a Lange, quien tiene 35 años y es el hijo del medallista olímpico Santiago Lange. El joven dio sus primeros pasos en el deporte náutico con su hermano Kalus y eligieron el yachting para hacerlo.

