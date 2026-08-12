Juanicar, de GH: la preocupación por su madre, la verdad detrás de su salida y el especial vínculo con su hermano menor

Juan Caruso, más conocido como Juanicar, estaba en la casa de Gran Hermano hasta que una noticia lo cambió todo. La voz del reality le reveló que su madre atravesaba un problema de salud y que su familia prefería que abandonara la casa para enfrentar juntos esta situación, razón por la cual decidió salir del juego. Durante una charla con LA NACION, el exparticipante habló sobre lo sucedido y contó por qué la relación con su hermano menor es uno de los pilares de su vida.

—¿Cómo está tu mamá de salud?

—Mi mamá está bien, tiene sus altibajos, pero gracias a Dios está bien. Está desconectada de este mundillo de la televisión por pedido expreso del doctor. Ella es muy emocional como yo y los desencadenantes de lo que le pasó a mi mamá fueron todo lo que pasó con Manu y la campaña en la que decían que yo era un violento. Ella ya tuvo situaciones así en el pasado, tanto de presión como a nivel coronario y había antecedentes en la familia. Y este fue uno más que terminó como terminó, no sólo el día que me fui sino que incluso el día que tuve el debate, ella también terminó en la clínica. Le daba impotencia lo que decían, cómo me hablaban y eso terminaba afectando su salud. Ahora lo único que me interesa es mantenerla alejada de todo esto.

—¿Te da pena haber salido o lo aceptás como algo que tenía que pasar?

—Todo pasa por algo, lo bueno y lo malo. No me arrepiento en lo más mínimo porque salí por mi familia, que me necesitaba. Mis papás están separados desde hace muchísimo. De hecho, el que me saca de la casa es mi papá porque al ver cómo estaba mi mamá, él quiso hablar con la producción. Mi mamá estaba resguardada en la clínica, pero ya había salido a defenderme como una leona. Yo desde un primer momento dije que si pasaba algo, que me avisaran porque Gran Hermano es tan solo un juego. No sé qué hubiera pasado y si hubiera llegado a la final, pero no me quedo con la espina porque estuve ahí cinco meses y medio, jugando, dándolo todo y lo disfruté, aunque también por momentos la pasé mal, pero es así todo el juego.

—¿Cómo es la relación con tu mamá y la dinámica familiar?

—Tengo tres hermanos; el más chiquito vive con mi mamá. Mis hermanos mayores ya tienen su familia y viven en sus casas. Yo soy el más chiquito después de mi hermanito menor y me gusta estar muy presente con mi familia, con mi mamá, mi papá, mis abuelo, y con mi hermanito que es mi ser de luz.

“Voy a orar por vos”

—¿Había alguien en tu familia que no quería que entraras en Gran Hermano?

-No era que no querían que entrara en la casa, sino que en general no querían que trabajara en la tele; querían que tuviera cuidado. Cuando vivís lejos, todo es un mundo aparte. Antes de entrar, mi mamá se preocupó porque era exponer al cien por cien mi vida. Cuando le dije que lo iba a hacer, ella me contestó: “Voy a orar por vos”. Llegó un momento en que los convencí diciéndoles que no se preocuparan, que era un buen momento para que entrara en la casa. Y logré que confíen en mí.

—¿Qué sentís que le das a tu hermano más chico?

—A mi hermanito de 16 años le doy todo; es mi malcriado. Fue el que se crio más solito porque mis hermanos y yo nos fuimos, aunque yo siempre traté de estar súper presente para él. Una vez por semana lo llevo al cine, le compro ropa, le regalé el celular y la compu para que empiece a editar. Ahora es mi editor; empezó de cero, sin saber nada, y yo le doy todo. Todo eso es algo que en su momento yo no tuve porque no teníamos las posibilidades económicas como familia, pero ahora yo sí tengo la posibilidad de darle cosas para que tenga una linda infancia y adolescencia.

—¿Te sentís como una especie de segundo papá para él?

—No, papá no. Siento que soy como el hermano cool porque ya está grande también; es un adolescente rebelde, pero como no hay una presencia paterna del otro lado, la que está más presente es mi mamá. Inclusive mi papá, que no es su padre, está presente.