Judi Dench: la insólita pregunta que le hicieron en los Oscar sobre su virginidad y su lapidaria respuesta

El denominado “Slapgate”, el episodio en el que Will Smith le pegó un cachetazo a Chris Rock en el escenario del teatro Dolby en plena ceremonia de los Oscar, se convirtió en el tema de debate ineludible de la última entrega de los premios de la Academia.

Por eso, muchos otros hechos, premios, encuentros y declaraciones, quedaron en un segundo plano. Uno de ellos tuvo como protagonista a Judi Dench, a quien le hicieron una incómoda pregunta sobre su intimidad en plena alfombra roja.

We don't deserve Dame Judi 😭 pic.twitter.com/l8fymMTGS6 — Fritz and the Ukraine 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@FritzandOscars) March 29, 2022

El comediante Guillermo Rodriguez, quien se encontraba trabajando para el programa Jimmy Kimmel Live, le preguntó a la actriz nominada por Belfast: “¿Le querés mandar un saludo a la persona con la que perdiste la virginidad?”. Lejos de molestarse, la ganadora del Oscar por Shakespeare apasionado reaccionó inesperadamente, riéndose del pedido de Rodriguez y lanzando una lapidaria respuesta: “Está muerto hace rato”, dijo Dench en un momento que se volvió viral en Twitter.

Judi Dench y su nieto Sam Williams, en la alfombra roja de los Oscar Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Dench, quien en raras ocasiones acude a las entregas de premios, en esta ocasión fue en apoyo a Belfast, el film de su amigo Kenneth Branagh por el que ella recibió una nueva nominación. La película autobiográfica del cineasta se llevó una estatuilla en la categoría de mejor guion original.

Judi Dench, al borde la ceguera total

Hace diez años, la actriz fue diagnosticada con degeneración macular, un trastorno ocular que va destruyendo progresivamente la visión central. Cuando recibió la noticia y cuando comenzó a notar esa pérdida de visión, la actriz fue categórica respecto a lo que haría con su carrera: no se retiraría, sino que buscaría el método para convertir una situación dramática en una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades, sin bajar nunca los brazos.

Judi Dench, muy elegante en los Oscar Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Ella misma lo contó en una gala benéfica organizada por la Vision Foundation. “Tuve que encontrar otra manera de aprender frases y diálogos. Grandes amigos me los dicen una y otra vez, así que tengo que aprender mediante la repetición. Solo espero que la gente no lo note”, manifestó Dench, quien ya no puede leer los guiones por sí misma.

Judy Dench en Belfast Archivo

“Ahora tengo que confiar en los demás, tengo que pedir ayuda”, añadió. Sin embargo, a sus 87 años, no deja que el trastorno en su visión determine su destino. De todas formas, sí confesó que vivió momentos traumáticos como consecuencia de ello.

En 2019, en diálogo con RadioTimes Interview, Dench hizo referencia a los problemas en su visión y aludió a una situación muy dura que debió atravesar. “En 2017 dejé de conducir. Ese fue el momento más traumático de mi vida, fue devastador para mí, pero al mismo tiempo sabía que iba a matar a alguien si tomaba el volante”, añadió con sinceridad, revelando que le costó mucho aceptar esa situación.

Belfast- trailer

“No puedo hacer un crucigrama, leer el diario, no puedo leer un libro”, reveló el año pasado en una entrevista con The Guardian. “Pero algo veo”, sumó. En la misma charla, Dench contó que una de sus actividades favoritas durante la cuarentena fue hacer videos para TikTok con su nieto, Sam, quien no se separó de su lado en los Oscar, y confesó que nunca rechazó un papel en su carrera. “No estoy bromeando, siempre acepté cada personaje que me ofrecieron”, dijo, aunque hizo una salvedad.

“El único papel al que le diré que no es al de una mujer de 86 años con ceguera” , dijo entre risas. “Lo que más disfruto son los personajes oscuros y que no me encasillen, eso no me gusta, me molestan las etiquetas”, declaró. “Es por eso que el rol de Barbara en Escándalo es mi favorito de todos los que he hecho”.