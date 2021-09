Jujuy Jiménez relató los encuentros que tuvo con su acosador: “Él se inventó una relación conmigo que no existe”

Hace dos semanas, Sofía “Jujuy” Jiménez contó a través de sus historias de Instagram que tuvo que radicar una denuncia policial después de vivir dos situaciones de acoso por parte de un desconocido. Invitada a PH: Podemos Hablar, la modelo relató con detalles como sucedieron los hechos que la llevaron a tomar esa decisión.

“El tema me pone nerviosa, de hecho me transpiran las manos porque fue horrible”, dijo ni bien comenzó a contar lo sucedido. “Me asusté muchísimo, sigo con miedo e incluso tuve que iniciar una causa penal. Me dieron botón antipánico”, agregó.

“Hace dos sábados yo estaba en un hotel descansando, porque me habían invitado, cuando de repente salgo de la pileta y veo que pasa este hombre con la encargada del hotel, recorriendo las instalaciones. Cuando levanto la vista me clava la mirada y dije, ‘es él’. Yo lo reconozco porque era la segunda vez que se me presentaba en vivo”, explicó, y reveló que el señor tiene unos 36 años.

El primer encuentro con esta persona sucedió hace algunos meses, “una noche que yo estaba cenando con amigas”, recordó Jiménez. “Se sentó enfrente de mi mesa a tomar cerveza y no me sacaba la mirada de encima”, aseguró. Antes de esto, la modelo ya había tomado conocimiento de la existencia de este hombre gracias a que había comenzado a contactar a sus amigos a través de las redes sociales.

“La primera aparición fue en abril, por un amigo al que él escribía y le decía que era mi amigo. Cuando me fijé tenía muchos mensajes de lo que se ve que es una persona que no está en su mejor estado, así que lo bloqueé”, contó. “En julio fue lo del restaurante, en donde me increpa y me dice que si no quiero nada que no me acerque tanto en Instagram. Me quería invitar a tomar algo y se ofreció a llevarme al barrio en donde vivía yo. Ahí hice una denuncia, me preguntaron si quería activar la causa pero me dio miedo y dije que no”, continuó con su relato.

Dos semanas atrás se volvió a producir el encuentro. “Ahí dije basta”, afirmó Jiménez. “No está nada bueno, se está investigando incluso si es la persona que dice ser, supuestamente un abogado”, develó.

“ Ese día lo vi en la pileta y me fui rápido al ascensor para meterme en mi habitación. En eso que estoy ahí, aprieto el botón pero él lo traba y me pregunta, ‘¿qué pasa? ¿se te trabó?’. La chica que estaba conmigo se dio cuenta al toque que era alguien que estaba hostigándome y acosándome y le dijo: ‘señor, le pido que me acompañe’. Se lo lleva , yo subo a la habitación, llamo a la policía y mientras estoy hablando aparece esta chica preguntarme si estaba bien”, relató.

La mujer, que trabaja en el hotel, se ocupó de que el hombre abandonara las instalaciones. “Cuando le dijo que se tenia que retirar le respondió que no estaba haciendo nada malo, que él hablaba conmigo por WhatsApp, lo que es mentira. Él se inventó una relación conmigo que no existe”.

Jujuy Jiménez mostró los mensajes que le mandó el desconocido que la acosó en dos oportunidades Instagram Stories @sofijuok

“Lo cuento y tiemblo. Es muy feo porque no sabés con que puede saltar”, aseguró Jiménez, que tuvo que tomar varias medidas por su seguridad. “Me estoy mudando a un edificio con seguridad porque él identificó el barrio en donde yo vivía. Es una sensación horrible”, aseguró.

La Policía se encuentra investigando a esta persona. “Mi mamá me está ayudando”, contó la modelo, que trata de no pensar mucho en el tema. “Veo los chats y se habla solo, se responde. Yo lo bloqueo y se vuelve a hacer otra cuenta, lo noto por como escribe. Por suerte la Policía se está haciendo cargo”, dijo la modelo.

“Tener un botón antipánico hizo que me ponga en la piel de un montón de mujeres que sufren abuso y acoso”, expresó. “Esto fue hace dos semanas. No se lo deseo a nadie, no fue nada bueno”, culminó.