Barbie Vélez, en la noche de su casamiento con Lucas Rodríguez: “Me lloré la vida”

Y finalmente llegó la noche tan esperada. Tras haber soñado con este momento durante mucho tiempo y después de haber estado durante los últimos meses detrás de todos los detalles, Barbie Vélez festejó su casamiento con Lucas Rodríguez en una estancia de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz.

El casamiento de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez Instagram.com

El flamante matrimonio, que dio el sí este martes en el registro civil, habló con la prensa tras la emotiva ceremonia en la que se juraron acompañarse en los buenos y malos momentos. “ Fue muy emocionante. La verdad, recién terminamos la ceremonia que fue muy emotiva y estamos muy felices . Este fue el día que venimos organizando desde hace nueve meses; que venimos viendo cada detalle. El momento más emocionante fue el de los votos”, expresó la actriz.

Sin embargo, su esposo no estuvo de acuerdo: “Para mí el momento más lindo fue cuando entraste vos”, la interrumpió. “No te veía desde hacía un día y la verdad que fue muy emocionante”, agregó.

De aquel momento, del que fueron testigos unos 100 invitados, Vélez indicó: “ Estoy muy nerviosa todavía... ¡Me lloré la vida! ”.

En diálogo con Luis Ventura, en el programa Secretos Verdaderos, los novios se refirieron también a la elección del lugar y de todos los detalles de esta gran noche. “Lo decidimos en conjunto. Le consultamos, por supuesto, tanto a mi mamá como a la mamá de Lucas, y también a mi papá. Elegimos Maschwitz porque queríamos un salón, pero también priorizar el aire libre, sobre todo porque por la pandemia. En el momento en el que comenzamos a organizarlo, no sabíamos cuáles iban a ser las restricciones. Por suerte, el día nos acompañó y estuvo hermoso”.

La pareja decidió que todos los invitados se hisoparan antes de ingresar al festejo. Sobre esa decisión, Vélez explicó: “ Fue una decisión en conjunto con la gente del lugar. La intención es cuidarnos entre todos. Me parece que hay que ser responsable en este momento ”.

En relación a cómo seguirá el festejo, tras la ceremonia, la novia indicó: “Ahora, hacemos la entrada al salón y los invitados ya están entrando. ¡Todavía no vimos el salón y no sabemos cómo está la ambientación ni nada! Nos vamos a sorprender con eso”.

La madre de la novia, Nazarena Vélez, también habló con la prensa. “Me llena de orgullo y de felicidad. No paro de llorar. Fundamentalmente, verla a mi hija feliz me desborda el corazón. Yo no creo que uno tenga que casarse para sentirse realizado, pero yo, como mamá, la veo tan feliz y enamorada que me da muchísimo orgullo que lo pueda vivir así, como en un cuento. Me equivoqué en un montón de cosas, pero como mamá hice las cosas bien”, expresó la actriz y productora.

“El hecho de que ella me haya permitido estar en cada segundo de todo lo que fue la previa y el festejo que estamos viviendo ahora, me hace muy feliz”, agregó.

Nazarena confesó, a su vez, que no fue ella quien vislumbró el destino de Barbie y Lucas: “Quien se dio cuenta primero que los chicos iban a terminar pasando por el altar fue Fabi [Fabián Rodríguez, el padre de Lucas y su exmarido, fallecido en 2014]. Él me decía: ‘Vas a ver que Barbie se va a enamorar finalmente de Lucas, porque él desde el primer momento flasheó con ella’. Y hoy, con el diario del lunes, me doy cuenta de cuánta razón tenía”.

“Lo que yo siempre supe es que iba a ser una gran historia de amor, desde el comienzo. Porque, ellos lucharon mucho para estar juntos; por el qué dirán, por pelotudeces, por el hermanito que tienen en común. Ellos priorizan muchísimo a Thiago”, finalizó la actriz y productora.