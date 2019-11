El nuevo amor de Julieta Díaz

En Pampita Online, la actriz no quiso dar el nombre de la persona con la que está "empezando a conocerse". Sin embargo, la conductora, Carolina Ardohain, se animó a dar detalles Crédito: Twitter El Trece

A Julieta Díaz no le gusta hablar de su vida privada. La incomoda mucho. Está separada desde hace dos años de Brent Federighi, con quien estuvo en pareja durante diez años y tiene una hija de 4, Elena. Durante este último tiempo se abocó al trabajo: la ficción de Telefe Pequeña Victoria y la película que acaba de estrenar y que protagoniza junto a Jean Pierre Noher, La forma de las horas, con dirección de Paula de Luque.

Era un secreto a voces que estaba conociendo a alguien. Sin embargo, cuando se le preguntaba, ella solamente sonreía, cómplice. Esta vez se animó a dar algunos detalles en Pampita online, ciclo que conduce Carolina Ardohain por NetTV. "¿Si estoy de novia? Algo así (piensa). Lo digo de esa manera porque me da pudor. Es reciente, estamos conociéndonos, felices y contentos", aseguró la actriz poniéndose colorada.

Pampita, que suele tener información de sus entrevistados, contó que el caballero en cuestión es el humorista Tute, hijo de Caloi. "Ellos ya habían tenido algo y ahora volvieron", explicó la conductora durante el programa.

Tiempo atrás, Julieta Díaz comentó: "Estoy bien con alguien", fiel a su bajo perfil. "No es fácil después de diez años de matrimonio, pero siempre está bueno compartir la vista con alguien. Me mandó un mensaje por WhatsApp, me buscó. Tiene hijos también. No estoy pensando en ensamblar familias, pero está bueno que puedan comprender tu situación. Los que tenemos hijos a veces somos un poco prejuiciosos con los que no tienen".

Julieta Díaz también se refirió al padre de su hija. "Con el papá de la nena nos separamos en buenos términos y nos llevamos muy bien. Elena pasa la mitad de la semana con él y la otra mitad conmigo. Nos acomodamos bien. Por suerte está muy presente".