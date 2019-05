Julieta Díaz habló de su separación tras diez años de matrimonio

La actriz contó detalles de su separación que ocurrió hace un año y medio

Tras 10 años de matrimonio, Julieta Díaz y Brent Federighi se separaron a mediados de 2017. No obstante, recién ahora la actriz ha comenzado a hablar sobre este tema. "Al principio es raro porque te sentís de repente igual a cuando tenías 25. Tiene su parte interesante, pero también es fuerte porque uno armó un proyecto y hay que acomodar la cabeza", contó ayer, invitada al programa de Verónica Lozano, Cortá por Lozano.

Con respecto a esta nueva etapa, explicó: "Hay que reformular la familia y reformular la vida. Yo estuve 10 años en pareja y hay algo de ´quién soy yo ahora´ y ´quién era´ antes". Julieta y Brent tienen a Elena, de cuatro años, y la actriz contó que la niña está tanto con ella como con el papá.

"Brent es un padre que se ocupa de su parte. La tiene la mitad de la semana y yo, la otra mitad. Nos repartimos así. Por momentos estoy sola en casa. Está bueno... puedo dormir hasta más tarde o salir con una amiga, pero a veces es un poco raro", explicó la actriz quien dentro de poco estrenará la película No soy tu mami.

Por otra parte, dio detalles sobre cómo es hoy por hoy su relación con su expareja: "Con el papá de Elena nos llevamos muy bien. Somos muy respetuosos y tenemos algo que está buenísimo que es facilitarle la vida al otro, no hacérsela más difícil. Nos peleamos, obvio, pero menos que cuando estábamos juntos".

Además contó que sólo una vez hubo un problema en esa "organización" que pautan con Brent y fue cuando la actriz le pidió tener un fin de semana entero para ella sola. "Hubo una cosa sólo una vez, por un fin de semana que no pudo darme y estuvo dos semanas para decírmelo. ´Hice todo lo que pude para poder dártelo, pero no puedo´, me dijo. Igual nos acompañamos muy bien y nos apoyamos", explicó.

Ante esa anécdota, le brillaron los ojos a Lozano quien preguntó pícara: "¿Ese fin de semana era para estar con alguien?". A lo que Julieta contestó: "No te voy a contar, pero ponele que sí. ¡Lo reorganicé!".