En la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que promueve la legalización del aborto. Desde las redes, Julieta Ortega fue una de las personalidades que siguió el debate parlamentario, comentado sobre algunos de los discursos a favor y en contra. Este sábado, la actriz brindó una entrevista en la que volvió a dejar en claro su postura sobre la importancia de que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo pero, además, se mostró crítica sobre cierta actitud que observa en parte del movimiento feminista.

En diálogo con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina, Ortega reveló qué opina su madre, Evangelina Salazar, sobre la legalización del aborto y qué fue lo que le dijo al respecto. "Mi mamá me dijo una vez una cosa muy linda: 'Yo respeto mucho tu opinión y la de tu hermana, nunca se me hubiese ocurrido interrumpir un embarazo, entiendo que yo no soy la medida de todas las cosas, entiendo que hay otras realidades y que la ley debería salir por mis hijas y por mis nietas'".

Con respecto a la decisión de su madre de abandonar su carrera artística para dedicarse de lleno a la crianza de sus hijos y a acompañar a su marido, Palito Ortega, la actriz indició: "Creo que mi mamá ha sido muy feliz en su rol de madre".

"Cuando mi mamá tuvo la posibilidad de quedarse en su casa fue la mujer más feliz del mundo, soy hija de una mamá muy amorosa y presente", agregó. Y para dejar en claro que siempre es importante entender que el otro puede pensar distinto, disparó: "Lo único que me hace ruido del feminismo es cuando nos ponemos en policías de las demás".

"Si me preguntás, creo que la ley va a salir. Y si no sale, se va a seguir intentando. Es ley en muchos países que nos gusta mirar como países desarrollados. Si no sale esta vez, igual va a salir eventualmente", aseguró.

Ortega confesó, además, que el haberse dedicado a su línea de ropa para dormir la ayudó a pasar el confinamiento impuesto para frenar el avance de la pandemia de Coronavirus. "Me salvó la cuarentena; me va mejor que antes. Armo los pedidos en mi casa y a veces, cuando mi hijo se queja porque tiene que bajar o algo por los pedidos, le digo que esto es con lo que estamos viviendo este año. Yo me pregunté qué voy a hacer cuando no pueda trabajar como actriz, cuando no me llamen más".

