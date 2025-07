Julieta Ortega reveló que se quedó atónita cuando su hijo le contó de que quiere trabajar: “Es rarísimo”

A medida que crecen, los adolescentes comienzan a trazar su propio futuro y muchas veces siguen el camino que hicieron sus padres. Si estos son abogados, carpinteros, médicos, ingenieros, contadores o actores, es muy probable que adopten la misma profesión o alguna afín. Es, en parte, el mundo en el que crecieron y en el que decidieron desarrollarse, pero ya no como espectadores de la primera fila, sino como protagonistas. Sin embargo, también están aquellos que optan por formarse en rubros completamente opuestos a los de sus progenitores, ya sea porque no les gustó lo que vieron, no se interesaron o simplemente buscaban algo distinto. Este es justamente el caso del hijo de Julieta Ortega. La actriz admitió que se quedó atónita cuando el joven de 19 años le contó a qué se quiere dedicar. “Es rarísimo, ¿por qué tan lejos nuestro?“, cuestionó.

El domingo 27 de julio, Julieta Ortega estuvo en Almorzando con Juana (eltrece) junto con Gonzalo Heredia, Nicolás Pauls, Álvaro Navia y Albana Fuentes. En un momento la charla viró hacia los hijos y la actriz dio detalles del presente de Benito, fruto de su relación con el músico Iván Noble. “Nico me preguntó recién que estaba haciendo mi hijo, que tiene 19 años y le digo: ‘Quiere ser Personal Trainer, ¿lo podés creer?’“, dijo, sin ocultar su desconcierto por la elección del adolescente.

Ortega contó en Almorzando con Juana (eltrece) que su hijo quiere ser Personal Trainer (Foto: Instagram @petitjotao)

“Igual para mí es ahora que dice eso porque yo no puedo creer que el hijo de una actriz y un músico quiera ser Personal Trainer. ¿De dónde salió?“, cuestionó. Sin embargo, sostuvo que está ”totalmente segura de que se va a olvidar de eso en breve y va a terminar haciendo algo parecido" a lo que hacen sus padres. “Es rarísimo, ¿por qué tan lejos nuestro?“, expresó.

Juana Viale intervino y acotó: “Por ahí hay un subtexto, por ahí no es tan lejos y hay algo de manifestar, de actuar, de ser, de interpretar, de ponerse un cuerpo”. “Para mí tiene que ver con lo que dice Gonzalo, él quiere hacer otra cosa”, comentó Ortega en referencia a que su hijo podría querer hacer algo completamente ajeno tanto a la actuación como a la música.

Benito tiene 19 años y es hijo de Julieta Ortega e Iván Noble (Foto: Instagram @ivanoble)

En el último año, el joven tuvo un cambio de intenciones respecto a su futuro. En enero de 2024 Julieta Ortega le contó a la revista ¡Hola! Argentina que su hijo quería ser actor. ¿Su consejo? Que estudiara y se preparara.

“La verdad es que es una profesión hermosa, pero intermitente, y uno quisiera que los hijos no pasaran por esa incertidumbre que tenemos las actrices y los actores todo el tiempo, cuando terminamos un trabajo y pensamos ‘¿y ahora qué?’, ‘¿quién me va a llamar?’, ‘¿de dónde va a venir mi próximo sueldo?’. Eso es angustiante. Obviamente, lo ayudaré todo lo que pueda, pero tampoco sé cuánto lo voy a poder ayudar ni por cuánto tiempo. Vivimos en un país muy difícil. Entonces lo que hago es decirle ‘si te gusta la actuación, primero estudiá y también tené en cuenta que es importante estudiar otras cosas, tenés que tener un plan B, no podés depender solamente de que alguien te llame para trabajar’“, sostuvo en aquel momento.