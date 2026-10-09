Julieta Prandi habló de su “faltazo” al cumpleaños de Julieta Ortega: “Es mi cuñada, no somos amigas”

Mientras Lionel Messi se despedía de la Selección argentina, Julieta Ortega celebraba su cumpleaños con algunas de sus personas más cercanas. Su cuñada, Julieta Prandi, no fue parte del festejo porque decidió ir al Monumental para ver jugar a la “Pulga” por última vez con la celeste y blanca. Y esa ausencia disparó nuevamente una catarata de rumores que indican que la relación entre la actriz y la exmodelo no estaría atravesando su mejor momento.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi en registro civil San Isidro, el día de su casamiento Gerardo Viercovich - LA NACION

Santiago Bar, movilero de SQP, fue en búsqueda de Prandi para dar luz sobre el tema, y la ex Poné a Francella no tuvo reparos en dar detalles sobre lo ocurrido, pero también sobre la relación que mantiene con cada uno de los miembros de la familia Ortega.

“Desde que me casé no pararon de decir estupideces. Le pueden preguntar a Julieta, le pueden preguntar a Emanuel... Estábamos invitados al cumpleaños. Yo venía tratando de conseguir entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección hace mucho, y el lunes a la noche me llamó Geraldine -que es una amiga mía que tiene palco en River- y conseguí cuatro lugares, porque ella no viajaba”, explicó primero.

Y luego, disparó: “Mis hijos son fanáticos de Messi y Bautista, el hijo de Emanuel, también. Emanuel se quedó en casa y yo me fui a la cancha. En todas las familias hay hermanos que se llevan más y hermanos que se llevan menos; no se llevan todos igual. No me ponga a mí en el foco porque no tiene nada que ver conmigo”.

Julieta Prandi asegura que conoció a Emanuel Ortega cuando ya estaba separado de Ana Paula Dutil Gerardo Viercovich - LA NACION

Cuando el cronista le indicó que corre la versión de que Ana Paula Dutil, la exesposa de Emanuel e íntima amiga de Julieta, no estuvo presente durante los dos últimos cumpleaños de la actriz y este año había sido nuevamente invitada, Prandi respondió: “Íbamos a ir si Emanuel tenía ganas de ir. En eso, yo lo sigo. Si tiene ganas, vamos y sino, no”.

Con respecto al vínculo con la actriz, señaló: “Es la hermana de mi marido. Nada más... No es que somos amigas. Ellas [Julieta y Ana Paula] son amigas hace veinte años, y lo respeto”.

Julieta Ortega festejó su cumpleaños junto a sus seres más queridos, entre ellos, su excuñada y amiga Ana Paula Dutil Mauro V. Rizzi

“Son muchos hermanos y no todos se llevan igual. Yo siempre lo aclaré: me llevo superbien con todos pero, por supuesto, me llevo mejor con mis suegros porque de verdad han sido estos últimos años como padres para mí. Me trataron increíble todo el tiempo y son paternales los dos, son hermosos”, indicó luego en referencia a Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Y reiteró: “Con todos mis cuñados tengo buena onda, pero no soy amiga. Entonces, no me parece que yo tenga que estar en el banquillo de los acusados, a ver si fui o no fui”.

“Todo el país quería ir a la despedida de Messi; no era yo la excepción y mis hijos tampoco. Y fui con el hijo de Emanuel, que tampoco estuvo [en el cumpleaños de Julieta], tampoco estaba Evangelina y creo que no estaban todos los hermanos”, dio por terminado el tema.

Rosario, Ana María Piccio –íntima amiga de la familia y madrina de Julieta–, Evangelina, Luis, Benito –el hijo de Julieta con Iván Noble–, Julieta, Palito y Ana Paula Dutil Juan Ignacio Roncoroni

Cuando el cronista le preguntó si había hablado de este tema con su cuñada, Prandi disparó: “Yo me llevo la peor parte, porque como saben donde trabajo, vienen todos los días a buscarme a la puerta de la radio y no me dejan escapatoria. Es más fácil cuando no te van a buscar. Ella me dice que bueno, que ya se van a calmar, que se van a cansar de decir pavadas”.

“Vos escuchaste a mis suegros y a los hijos de Emanuel. A mí los vínculos que me tienen que importar son los que tienen que ver con la familia. Tanto Bautista como India me adoran y yo los adoro a ellos. Tenemos un vínculo hermoso. Y Emanuel tampoco es una persona totalmente sociable; es una persona de su casa, de no contar, de no mostrarse. Así que él no participa de todos los eventos que organiza toda la familia”, indicó Prandi.

Ana Paula Dutil, expareja de Emanuel Ortega, mantiene un vínculo muy cercano con Julieta Alejandro Guyot

“¿Y con Ana Paula cómo están? Porque ella al principio de tu relación puso en duda las fechas, y después se apaciguaron las cosas”, quiso saber el cronista. Y Prandi fue directa en su respuesta: “La versión que yo tengo es la de Emanuel. No sería una versión ‘cierta’. Cuando lo conocí a Emanuel ellos estaban separados de hecho hacía ya un tiempo. Estaban bajo el mismo techo porque estaban en pandemia. Él después se vino para la Argentina, que era algo que tenía planeado, y ahí nos conocimos. No tengo ni que ver con esa pelea ni con esa separación, que ya venía hace mucho tiempo”.

“Estamos bien. Yo voy a respetar toda la vida a la expareja de Emanuel y a la mamá de sus hijos. Tiene todo mi respeto y todo mi cariño. Hemos compartido, incluso, los cumpleaños de India en mi casa. Es una relación cordial y de mucho respeto”, concluyó.

Luego de emitir la entrevista, Yanina Latorre brindó más información sobre el tema. “Ella se lleva muy bien con los papás de Emanuel, pero para los hermanos, ella vino a romper la familia. Y esa es una verdad a medias; porque los hermanos no se distanciaron por ella, se distanciaron porque Emanuel considera que para Julieta es más importante el vínculo que ella tiene con Ana Paula Dutil que él y su mujer”, indicó la conductora del programa.

“En el caso puntual de este cumpleaños, primero invitaron a Ana Paula y el lunes, tipo de última, los invitaron a ellos. Emanuel está enojado porque dice que lo pone en una situación incómoda. Ellos dicen que Ana Paula todavía no lo soltó a Emanuel. Y como no lo soltó, para él es muy incómodo ir con su esposa”.