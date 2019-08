Julieta Prandi reveló cómo le contó a sus hijos sobre su separación

La modelo contó cómo fue el momento en que le dijo a sus hijos sobre su separación.

La modelo Julieta Prandi contó lo difícil que fue contarle a su dos hijos pequeños, Roco de 4 años y Mateo de 8, su separación de Claudio Cotardi, con quien estuvo en pareja más de 12 años.

"Fuimos a una psicóloga para que nos oriente qué palabras utilizar más correctamente, y que los nenes nos entiendan sin darles información demás", se confesó la conductora en una entrevista con la revista Pronto.

La modelo presentó el pedido de divorcio en mayo, y antes de eso, se enfrentó al momento de charlar con su hijos sobre la separación. Prandi ya estaba separada hacía un año, aunque decidió seguir viviendo bajo el mismo techo porque todavía no sentía preparada para tomar la decisión definitiva de irse de la casa con sus hijos. "El año pasado estuvimos separados con Claudio bajo el mismo techo y hasta que no estuviera resuelto si él se iba a ir de casa o si yo me iba a ir, no les anticipé nada a los nenes", explicó la modelo.

Finalmente llegó el momento de explicarles la situación y la modelo contó cómo fue: "Lo hablamos, Mateo lo entendió y Roquito lo comprendió desde otro lugar porque es más chico. Entendieron que seguimos siendo una familia, sólo que su mamá tiene una casa y papá tiene la suya. Es así".

Julieta Prandi junto a sus hijos Rocco y Mateo. Fuente: LA NACION - Crédito: Gerardo Viercovich

Hace algunos meses atrás, la conductora dio más detalles de su complicada separación en el programa Podemos Hablar : "La última parte de la relación no estuvo buena. Es una relación que merece todo mi respeto pero se terminó el amor de pareja. Hubo mentiras y cosas que no funcionaban y yo sabía que tenía que terminarlas". "Después viene un proceso horrible, no solamente separarse, sino también las cuestiones legales, el régimen de visitas, etc.", agregó.

Actualmente Prandi está de novia con el modelo y músico Matías Zanuzzi, con quien surgió el amor cuando grabaron juntos del videoclip Bailame.

