Justin Bieber desmiente la acusación de agresión sexual de una fan

Justin Bieber niega a acusación de agresión sexual de una fan

Justin Bieber se vio obligado a responder a unas acusaciones de agresión sexual en la que se lo involucró a raíz de un tuit de una fan anónima. El cantante, de 26 años, acudió a su cuenta de Twitter para desmentir a una chica, que en esa misma red social se identificó como Danielle y que aseguraba que había sido agredida por el artista canadiense. "Normalmente no abordo los rumores que se crean sobre mi persona, ya que he tratado con acusaciones aleatorias a lo largo de toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa [Hailey Baldwin] y mi equipo decidí hablar sobre un tema esta noche [...] Los rumores son rumores , pero el abuso sexual es algo que me tomo muy en serio. Quise salir a hablar de inmediato, pero por respeto a todas las víctimas que sufren este acoso a diario quería asegurarme de reunir todas las pruebas antes de hacer cualquier declaración", comenzó Bieber su hilo de mensajes.

Una chica que se identifica como Danielle y cuyo mensaje y cuenta en Twitter ya fueron borrados, afirma que conoció a Bieber en 2014, en una fiesta que organizó su representante y amigo, Scooter Braun, en Austin, Texas. Según su versión, después de la celebración Bieber la citó a ella y a sus amigos en el hotel Four Seasons y allí fue "agredida sexualmente sin consentimiento" cuando ella tenía 21 años y el cantante 20.

"En las últimas 24 horas un mensaje en Twitter contaba una historia sobre mí y me involucraba en un abuso sexual cometido el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. Esta historia no es cierta. De hecho, por lo pronto mostraré que nunca estuve en dicho lugar", dijo Bieber en respuesta a las acusaciones y en cuyos mensajes incluye enlaces a noticias y fotos de esa fecha, además de recibos y correos electrónicos que corroboran su versión de que nunca estuvo en el lugar indicado. Según Bieber, que en esa fecha estaba saliendo con Selena Gomez, asistió a dicho evento, al que acudió acompañado de su novia, pero nunca fue a ninguna fiesta posterior en el hotel, pues esa noche se alojó con la actriz y con unos amigos en un AirBnb ya que, según el cantante, tuvieron problemas con su reserva en el hotel La Quinta, donde pensaban alojarse, pero no en el Four Season. "Como ella cuenta, yo estaba en el evento en Austin y por sorpresa subí al escenario y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabe es que estuve acompañado por mi entonces novia Selena Gomez", señala Bieber junto a varias fotos de las facturas que corroboran su versión. "También hemos confirmado con el gerente del hotel Four Season que no estuve en su propiedad el 9 de marzo de 2014 e invito a los periodistas a investigar y preguntar a quienes consideren al respecto", añadió el intérprete de éxitos como "Sorry".

Bieber insiste en defender su honor y escribe: "Otra razón por la que esta historia podría cuadrar para demostrar que me quedé en el Four Season es este tuit del 10 de marzo de 2014 y no el 9 en el que dicen que me vieron allí. Sin embargo yo nunca estuve en el hotel. Esta persona puso otro tuit recientemente en el que dice que me vieron en el restaurante la siguiente noche, no en el hotel".

Además de negarlo todo , Bieber aseguró que piensa tomar las acciones legales necesarias : "Cada acusación de abuso sexual debe ser tomada muy en serio y por eso mi respuesta era necesaria. Sin embargo, esta historia no es verídica y por eso trabajaré con Twitter y con las autoridades correspondientes para tomar medidas legales".