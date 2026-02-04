La gran noche de la música: las parejas que encendieron la gala, un vestido homenaje y un look de entrecasa para cantar

El Crypto.com Arena en Los Ángeles se vistió de fiesta para la entrega de los Grammy
La última entrega de los Premios Grammy 2026, celebrada en Los Ángeles, volvió a confirmar que la música no sólo se escucha: también se siente. Y, como cada año, el amor –en todas sus formas– se coló entre abrazos y miradas cómplices que iluminaron la alfombra roja y el interior del Crypto.com Arena. Entre flashes y ovaciones, varias parejas –entre ellas, Justin Bieber y Hailey Bieber, Billie Eilish y Nat Wolff, Miley Cyrus y Maxx Morando (recién comprometidos) y J Balvin y la argentina Valentina Ferrer– compartieron sonrisas y gestos que decían más que cualquier discurso. Besos al oído antes de subir al escenario, manos entrelazadas durante los anuncios y celebraciones que se vivieron de a dos fueron grandes protagonistas de una noche única en la que Bad Bunny resultó la estrella indiscutida de la velada.
El artista puertorriqueño hizo historia al alzarse con tres premios Grammy, incluido el Álbum del Año por Debí tirar más fotos, convirtiéndose en el primer artista en español en lograr este reconocimiento. Visiblemente emocionado, celebró el triunfo rodeado del cariño de colegas y del público. Sobre el escenario, al recibir el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, lanzó un fuerte mensaje defendiendo a los inmigrantes de las actuales políticas del gobierno de Estados Unidos.
Y, además, hubo vestidazos y diseños que dieron que hablar, como el de Heidi Klum. La supermodelo apostó por un vestido escultórico de látex en tono nude, moldeado a su cuerpo por la diseñadora Marina Hoermanseder, una pieza tan artística como provocadora que convirtió su paso por la alfombra roja en uno de los momentos más comentados de los Grammy 2026.
