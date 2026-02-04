LA NACION

La gran noche de la música: las parejas que encendieron la gala, un vestido homenaje y un look de entrecasa para cantar

El Crypto.com Arena en Los Ángeles se vistió de fiesta para la entrega de los Grammy

Heidi Klum, Sabrina Carpenter y Chrissy Teigen, impactantes
Heidi Klum, Sabrina Carpenter y Chrissy Teigen, impactantesGetty Images

La última entrega de los Premios Grammy 2026, celebrada en Los Ángeles, volvió a confirmar que la música no sólo se escucha: también se siente. Y, como cada año, el amor –en todas sus formas– se coló entre abrazos y miradas cómplices que iluminaron la alfombra roja y el interior del Crypto.com Arena. Entre flashes y ovaciones, varias parejas –entre ellas, Justin Bieber y Hailey Bieber, Billie Eilish y Nat Wolff, Miley Cyrus y Maxx Morando (recién comprometidos) y J Balvin y la argentina Valentina Ferrer– compartieron sonrisas y gestos que decían más que cualquier discurso. Besos al oído antes de subir al escenario, manos entrelazadas durante los anuncios y celebraciones que se vivieron de a dos fueron grandes protagonistas de una noche única en la que Bad Bunny resultó la estrella indiscutida de la velada.

Miley Cyrus y Maxx Morando, recién comprometidos, derrocharon química y estilo confirmando el gran momento personal que atraviesan
Miley Cyrus y Maxx Morando, recién comprometidos, derrocharon química y estilo confirmando el gran momento personal que atraviesanGetty Images
Justin Bieber y Hailey Bieber protagonizaron uno de los regresos más esperados a la alfombra roja
Justin Bieber y Hailey Bieber protagonizaron uno de los regresos más esperados a la alfombra rojaGetty Images
La comentada actuación del cantante –en bóxers y sin remera– al hacer su tema “Yukon” por el que estaba nominado
La comentada actuación del cantante –en bóxers y sin remera– al hacer su tema “Yukon” por el que estaba nominadoGetty Images
Billie Eilish y Nat Wolff no caminaron juntos por la red carpet, pero durante la gala se mostraron muy cómplices y él celebró con emoción la victoria (ganó Canción del Año) de la artista
Billie Eilish y Nat Wolff no caminaron juntos por la red carpet, pero durante la gala se mostraron muy cómplices y él celebró con emoción la victoria (ganó Canción del Año) de la artistaGetty Images
Chrissy Teigen –llevó un strapless con brillantes bordados y falda asimétrica de Caroline’s Couture, la primera colección de alta costura lanzada por Chopard, diseñada por Caroline Scheufele– y John Legend
Chrissy Teigen –llevó un strapless con brillantes bordados y falda asimétrica de Caroline’s Couture, la primera colección de alta costura lanzada por Chopard, diseñada por Caroline Scheufele– y John LegendGetty Images
J Balvin y Valentina Ferrer, elegantes y muy enamorados. La argentina llevó un vestido de Zuhair Murad y alhajas de Tiffany
J Balvin y Valentina Ferrer, elegantes y muy enamorados. La argentina llevó un vestido de Zuhair Murad y alhajas de TiffanyGetty Images
La actriz Margaret Qualley –que se sacó los zapatos durante la gala– y su novio Jack Antonoff, que ganó las cuatro categorías principales (Álbum, Disco, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo)
La actriz Margaret Qualley –que se sacó los zapatos durante la gala– y su novio Jack Antonoff, que ganó las cuatro categorías principales (Álbum, Disco, Canción del Año y Mejor Artista Nuevo)Getty Images
Lady Gaga y Michael Polansky, pura complicidad
Lady Gaga y Michael Polansky, pura complicidadGetty Images

El artista puertorriqueño hizo historia al alzarse con tres premios Grammy, incluido el Álbum del Año por Debí tirar más fotos, convirtiéndose en el primer artista en español en lograr este reconocimiento. Visiblemente emocionado, celebró el triunfo rodeado del cariño de colegas y del público. Sobre el escenario, al recibir el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, lanzó un fuerte mensaje defendiendo a los inmigrantes de las actuales políticas del gobierno de Estados Unidos.

Trevor Noah, que ofició de presentador, sorprendió a Bad Bunny –que llevó un smoking de Schiaparelli– al cantar uno de sus temas en español con una banda en vivo. En la imagen se la ve a Gloria Estefan aplaudiendo
Trevor Noah, que ofició de presentador, sorprendió a Bad Bunny –que llevó un smoking de Schiaparelli– al cantar uno de sus temas en español con una banda en vivo. En la imagen se la ve a Gloria Estefan aplaudiendoGetty Images
Los argentinos Paco Amoroso y Ca7riel ganaron el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su disco Papota
Los argentinos Paco Amoroso y Ca7riel ganaron el Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su disco PapotaGetty Images
Harry Styles, encargado de entregar el premio al Álbum del Año, lució un look de la colección femenina otoño-invierno 2027 de Dior de chaqueta ceñida a la cintura con solapas negras, sin camisa y jeans
Harry Styles, encargado de entregar el premio al Álbum del Año, lució un look de la colección femenina otoño-invierno 2027 de Dior de chaqueta ceñida a la cintura con solapas negras, sin camisa y jeansGetty Images

Y, además, hubo vestidazos y diseños que dieron que hablar, como el de Heidi Klum. La supermodelo apostó por un vestido escultórico de látex en tono nude, moldeado a su cuerpo por la diseñadora Marina Hoermanseder, una pieza tan artística como provocadora que convirtió su paso por la alfombra roja en uno de los momentos más comentados de los Grammy 2026.

Heidi Klum sorprendió con un vestido escultórico de látex nude, moldeado a su cuerpo por Marina Hoermanseder
Heidi Klum sorprendió con un vestido escultórico de látex nude, moldeado a su cuerpo por Marina HoermansederGetty Images
Sabrina Carpenter deslumbró con vestido de alta costura firmado por Valentino, como homenaje al gran maestro que murió el 19 de enero. Confeccionado a medida para la cantante, se trata de un traje de inspiración nupcial semitransparente, cuerpo entallado con bordados florales y falda de volados, cubierto por pedrería
Sabrina Carpenter deslumbró con vestido de alta costura firmado por Valentino, como homenaje al gran maestro que murió el 19 de enero. Confeccionado a medida para la cantante, se trata de un traje de inspiración nupcial semitransparente, cuerpo entallado con bordados florales y falda de volados, cubierto por pedreríaGetty Images
