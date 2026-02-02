En fotos: de Lady Gaga y Sabrina Carpenter a Nicki Nicole, los looks de la alfombra roja de los Grammy 2026
Las celebrities lucieron sus mejores galas en la ceremonia que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con la conducción de Trevor Noah
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Poder latino
LA NACION
Otras noticias de Lady Gaga
"ICE afuera". Premios Grammy: Bad Bunny hizo historia en una noche en la que la música compartió el escenario con los discursos políticos
¿Habrá discursos políticos? Grammy 2026: categorías, shows, controversias y todo lo que hay que saber de la ceremonia
"Perseguidos sin piedad". Lady Gaga interrumpió su show en Tokio y alzó la voz contra el ICE, en defensa de los migrantes
Más leídas de Personajes
- 1
La muerte de Catherine O’Hara: una misteriosa enfermedad, un traslado en ambulancia y el hermetismo de su entorno
- 2
Zaira Nara habló por primera vez de su relación con el magnate francés Robert Strom: “No llegó a ser un amor de verano”
- 3
José María Muscari: su réplica al negocio del sexo, por qué no se enamora y cómo fue la primera vez que su hijo le dijo
- 4
La actriz que sufrió un accidente tan absurdo que desconcertó a Hollywood y arruinó su vida personal y profesional