En fotos: de Lady Gaga y Sabrina Carpenter a Nicki Nicole, los looks de la alfombra roja de los Grammy 2026

Miley Cyrus despuntó su lado más rockero -con un toque parisino- con un conjunto de Celine de la colección primavera 2026. La cantante llevó una campera de cuero negra con detalles metálicos; debajo, una camisa blanca de puños amplios y cuello rígido, y un pantalón negro corte ballon. Complementó con lentes de sol, stilettos de charol, guantes cortos de cuero, anillos de Pomellato y pendientes Iconica. Pero todas las miradas apuntaron al enorme broche dorado que llevaba en su pecho al que -como si no fuera suficiente- le añadió sus iniciales

AMY SUSSMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�