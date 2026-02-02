LA NACION

En fotos: de Lady Gaga y Sabrina Carpenter a Nicki Nicole, los looks de la alfombra roja de los Grammy 2026

Las celebrities lucieron sus mejores galas en la ceremonia que se llevó a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con la conducción de Trevor Noah

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Nicki Nicole en la alfombra roja de los premios Grammy 2026
Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Nicki Nicole en la alfombra roja de los premios Grammy 2026
Miley Cyrus despuntó su lado más rockero -con un toque parisino- con un conjunto de Celine de la colección primavera 2026. La cantante llevó una campera de cuero negra con detalles metálicos; debajo, una camisa blanca de puños amplios y cuello rígido, y un pantalón negro corte ballon. Complementó con lentes de sol, stilettos de charol, guantes cortos de cuero, anillos de Pomellato y pendientes Iconica. Pero todas las miradas apuntaron al enorme broche dorado que llevaba en su pecho al que -como si no fuera suficiente- le añadió sus iniciales
Miley Cyrus despuntó su lado más rockero -con un toque parisino- con un conjunto de Celine de la colección primavera 2026. La cantante llevó una campera de cuero negra con detalles metálicos; debajo, una camisa blanca de puños amplios y cuello rígido, y un pantalón negro corte ballon. Complementó con lentes de sol, stilettos de charol, guantes cortos de cuero, anillos de Pomellato y pendientes Iconica. Pero todas las miradas apuntaron al enorme broche dorado que llevaba en su pecho al que -como si no fuera suficiente- le añadió sus inicialesAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Después de su último show en Tokio, donde se expresó en contra del ICE, Lady Gaga aterrizó en la alfombra roja de los Grammy con un imponente vestido Matières Fécales hecho a medida, confeccionado íntegramente con plumas negras superpuestas
Después de su último show en Tokio, donde se expresó en contra del ICE, Lady Gaga aterrizó en la alfombra roja de los Grammy con un imponente vestido Matières Fécales hecho a medida, confeccionado íntegramente con plumas negras superpuestasJordan Strauss - Invision
En la sala de ganadores (con sus Grammy por Mejor grabación pop dance y Mejor álbum de dance/electrónico), la artista lució un estilo completamente diferente con un diseño de Alta Costura Givenchy Primavera 1999 caracterizado por una corsetería rígida, escote clerical y una falda bicolor con cola
En la sala de ganadores (con sus Grammy por Mejor grabación pop dance y Mejor álbum de dance/electrónico), la artista lució un estilo completamente diferente con un diseño de Alta Costura Givenchy Primavera 1999 caracterizado por una corsetería rígida, escote clerical y una falda bicolor con cola AMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Sabrina Carpenter, que finalmente no se llevó ningún premio pero deleitó a la audiencia con su presentación al ritmo de "Manchild", deslumbró con un vestido joya firmado por Valentino con tejido semitransparente, cuerpo entallado con bordados florales y falda larga con volados
Sabrina Carpenter, que finalmente no se llevó ningún premio pero deleitó a la audiencia con su presentación al ritmo de "Manchild", deslumbró con un vestido joya firmado por Valentino con tejido semitransparente, cuerpo entallado con bordados florales y falda larga con voladosJordan Strauss - Invision
Justin y Hailey Bieber optaron por looks total black: él llevó un traje oversized Balenciaga y ella un vestido con falda semitransparente firmado por Alaïa. El detalle que no pasó desapercibido: el pin con el lema "ICE out", que varios artistas llevaron como símbolo de protesta
Justin y Hailey Bieber optaron por looks total black: él llevó un traje oversized Balenciaga y ella un vestido con falda semitransparente firmado por Alaïa. El detalle que no pasó desapercibido: el pin con el lema "ICE out", que varios artistas llevaron como símbolo de protestaJordan Strauss - Invision
Billie Eilish, que ganó el gramófono dorado a Canción del año por su tema “Wildflower", se decantó por un diseño sustentable de Hodakova fiel a su estilo rebelde y fuera de lo convencional. El conjunto simula las piezas de un traje: las mangas de una camisa blanca sobre su chaqueta negra y una falda con la estructura de un pantalón dado vuelta, cinturones incluidos
Billie Eilish, que ganó el gramófono dorado a Canción del año por su tema “Wildflower", se decantó por un diseño sustentable de Hodakova fiel a su estilo rebelde y fuera de lo convencional. El conjunto simula las piezas de un traje: las mangas de una camisa blanca sobre su chaqueta negra y una falda con la estructura de un pantalón dado vuelta, cinturones incluidos Jordan Strauss - Invision
La nominada al Oscar Teyana Taylor cautivó con un vestido cut out de corte asimétrico, espalda descubierta y cristales de bronce hecho a medida por Tom Ford
La nominada al Oscar Teyana Taylor cautivó con un vestido cut out de corte asimétrico, espalda descubierta y cristales de bronce hecho a medida por Tom FordJordan Strauss - Invision
Rosé, una de las integrantes de la agrupación k-pop Blackpink, eligió un minivestido negro Giambattista Valli con un drapeado a la cintura que cae a ambos laterales creando una voluminosa cola
Rosé, una de las integrantes de la agrupación k-pop Blackpink, eligió un minivestido negro Giambattista Valli con un drapeado a la cintura que cae a ambos laterales creando una voluminosa colaJordan Strauss - Invision
Chappell Roan, unas de las headliners del Lollapalooza Argentina 2026, se robó todas las miradas con un vestido inspirado en un diseño de Thierry Mugler de la temporada primavera verano 1998, cuya tela transparente cae suspendida desde los falsos piercings que la cantante lució en sus pechos
Chappell Roan, unas de las headliners del Lollapalooza Argentina 2026, se robó todas las miradas con un vestido inspirado en un diseño de Thierry Mugler de la temporada primavera verano 1998, cuya tela transparente cae suspendida desde los falsos piercings que la cantante lució en sus pechosJordan Strauss - Invision
Para complementar su estilismo, la intérprete de "Good Luck, Babe!" se hizo tatuajes temporales en el torso y la espalda
Para complementar su estilismo, la intérprete de "Good Luck, Babe!" se hizo tatuajes temporales en el torso y la espaldaJordan Strauss - Invision
Audrey Nuna (en Thom Browne), Ejae (Dior) y Rei Ami (Guvanch), de la banda sonora de la película animada Las guerreras K-pop
Audrey Nuna (en Thom Browne), Ejae (Dior) y Rei Ami (Guvanch), de la banda sonora de la película animada Las guerreras K-pop Jordan Strauss - Invision
Benson Boone, elegante en Giorgio Armani. El cantante lució un esmoquin de terciopelo negro con una solapa adornada con cuentas de cristal Swarovski sobre una camisa negra transparente
Benson Boone, elegante en Giorgio Armani. El cantante lució un esmoquin de terciopelo negro con una solapa adornada con cuentas de cristal Swarovski sobre una camisa negra transparenteJordan Strauss - Invision
La británica Olivia Dean, ganadora del premio a Mejor artista nuevo, lució un vestido Chanel bicolor (igual que sus zapatos) con un top de paillette, cinturón de plumas y falda voluminosa de satén doble
La británica Olivia Dean, ganadora del premio a Mejor artista nuevo, lució un vestido Chanel bicolor (igual que sus zapatos) con un top de paillette, cinturón de plumas y falda voluminosa de satén dobleAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Kelsea Ballerini acaparó los flashes con un diseño joya de Etro con cuello halter, espalda descubierta y cola de sirena. Complementó con joyas Sabyasachi y zapatos Jimmy Choo
Kelsea Ballerini acaparó los flashes con un diseño joya de Etro con cuello halter, espalda descubierta y cola de sirena. Complementó con joyas Sabyasachi y zapatos Jimmy ChooJordan Strauss - Invision
Teddy Swims llevó un conjunto con detalles de tachas y cadenas, que accesorizó con lentes de sol y botas con punta metálica
Teddy Swims llevó un conjunto con detalles de tachas y cadenas, que accesorizó con lentes de sol y botas con punta metálicaAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Harry Styles no pasó por la alfombra roja pero se hizo presente en la ceremonia para entregarle a Bad Bunny el galardón al álbum del año. El cantante, que acaba de regresar a la música con el tema "Aperture", sorprendió con un look informal y descontracturado con un blazer Dior que dejaba su pecho al descubierto, jeans y zapatillas
Harry Styles no pasó por la alfombra roja pero se hizo presente en la ceremonia para entregarle a Bad Bunny el galardón al álbum del año. El cantante, que acaba de regresar a la música con el tema "Aperture", sorprendió con un look informal y descontracturado con un blazer Dior que dejaba su pecho al descubierto, jeans y zapatillasChris Pizzello - Invision

Poder latino

Bad Bunny, impecable en Schiaparelli
Bad Bunny, impecable en SchiaparelliAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
El gran detalle estaba en la espalda de su traje, que simulaba ser un corset
El gran detalle estaba en la espalda de su traje, que simulaba ser un corsetFrazer Harrison - Getty Images North America
Paco Amoroso y CA7RIEL, el dúo argentino que se llevó el premio al Mejor álbum alternativo latino con su disco Papota
Paco Amoroso y CA7RIEL, el dúo argentino que se llevó el premio al Mejor álbum alternativo latino con su disco PapotaAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Nicki Nicole, que estaba nominada en la categoría Mejor álbum de música urbana, llevó un diseño de la firma neoyorquina Unnamed compuesto por un bralette satinado y un corset sobre una falda transparente
Nicki Nicole, que estaba nominada en la categoría Mejor álbum de música urbana, llevó un diseño de la firma neoyorquina Unnamed compuesto por un bralette satinado y un corset sobre una falda transparenteAMY SUSSMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La colombiana Karol G optó por un vestido firmado por Paolo Sebastian de silueta ceñida, encaje semitransparente, hombros descubiertos y una falda con terminaciones de flecos
La colombiana Karol G optó por un vestido firmado por Paolo Sebastian de silueta ceñida, encaje semitransparente, hombros descubiertos y una falda con terminaciones de flecosJordan Strauss - Invision
J Balvin y su mujer, la modelo y actriz argentina Valentina Ferrer
J Balvin y su mujer, la modelo y actriz argentina Valentina FerrerJordan Strauss - Invision
Gloria Estefan, ganadora del premio al Mejor álbum tropical latino, llevó un vestido negro adornado con una prominente flor plateada en el lateral izquierdo, a tono con su clutch
Gloria Estefan, ganadora del premio al Mejor álbum tropical latino, llevó un vestido negro adornado con una prominente flor plateada en el lateral izquierdo, a tono con su clutch Jordan Strauss - Invision
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. La muerte de Catherine O’Hara: una misteriosa enfermedad y el hermetismo de su entorno
    1

    La muerte de Catherine O’Hara: una misteriosa enfermedad, un traslado en ambulancia y el hermetismo de su entorno

  2. Zaira Nara habló por primera vez de su relación con el magnate francés Robert Strom
    2

    Zaira Nara habló por primera vez de su relación con el magnate francés Robert Strom: “No llegó a ser un amor de verano”

  3. Muscari: su réplica al negocio del sexo, por qué no se enamora y cómo fue la primera vez que su hijo le dijo “papá”
    3

    José María Muscari: su réplica al negocio del sexo, por qué no se enamora y cómo fue la primera vez que su hijo le dijo

  4. La actriz que sufrió un accidente tan absurdo que desconcertó a Hollywood y arruinó su vida
    4

    La actriz que sufrió un accidente tan absurdo que desconcertó a Hollywood y arruinó su vida personal y profesional