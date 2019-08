Justin Bieber y Hailey Baldwin celebrarán su boda en septiembre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2019 • 18:57

Falta poco para que celebren su primer aniversario de casados, sin embargo, Justin Bieber y Hailey Baldwin aún no han festejado con sus seres queridos este gran acontecimiento en sus vidas. La pareja dio el 'sí, quiero' en un registro civil de Nueva York durante el 2018, en una ceremonia íntima, pero todavía tienen pendiente la fiesta.

Según reveló la revista People, el gran festejo ocurrirá en el mes de septiembre. " En mayo tomaron la decisión de hacer la fiesta, que la vienen planeando desde hace mucho, sobre todo Hailey", reveló una persona cercana a la pareja.

"Están tratando de mantener todos los detalles en privado, pero los dos parecen muy ansiosos por todo. Están muy felices con la vida de casados", agregó este allegado. En una entrevista, la futura novia había revelado algunas cosas que le gustarían para el gran día. "Me imagino luces colgadas por todos lados, y creo que me gustaría que fuese en un bosque. Mi hermana será mi dama de honor, y seguramente la hermanita de Justin llevará los anillos".

La salud mental del cantante los obligó a retrasar un poco la celebración del amor. "Hailey continúa apoyándolo, en algún momento tendrán una boda, pero será cuándo estén listos", había contado alguien cercano a la pareja a comienzos del 2019. "Lo más importante para ellos hoy es la salud de Justin".

El cantante comenzó a realizar un tratamiento contra la depresión en febrero. "Vengo luchando mucho. Últimamente me siento super desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias", anunció públicamente en sus redes con un emotivo posteo.

Debido a la depresión, el Justin decidió parar un tiempo con su carrera. "Leí muchos mensajes que decían que querían un nuevo álbum. Hice una gira durante toda mi adolescencia. Y a comienzos de mi década de los 20 me di cuenta -como ustedes habrán notado en mi última gira- que no estaba contento", escribió en un sentido mensaje. "No lo merezco y tampoco ustedes lo merecen. Si pagan dinero deben poder disfrutar de un concierto animado, enérgico y divertido. Y yo no era emocionalmente capaz de poder entregarles eso al final de la gira. He estado buscando, intentando a prueba y error, como hace la mayoría. Ahora estoy enfocado en recuperarme y solucionar algunos de mis problemas más arraigados, como muchos de ustedes, para no desmoronarse".

"Cada día que pasa me enamoro más de vos. Sos lo mejor que me ha pasado en la vida, estaría perdido sin ti", escribió él hace unos días en su cuenta de Instagram anticipando la gran fiesta que darán en las próximas semanas.