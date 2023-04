Justin Long y Kate Bosworth: un oscuro y difícil momento los llevó a querer pasar el resto de su vida juntos

escuchar

Como en las películas, los actores Justin Long y Kate Bosworth son los protagonistas de una historia de amor que suma un nuevo capítulo. Tras varias semanas de especulaciones, la pareja acaba de anunciar su compromiso.

De una forma muy original, el actor compartió en redes sociales la forma en que ambos decidieron comunicar la noticia. “Ella dijo ‘sí’ al ser invitada a @lifeisshortpodcast! (el podcast que conduce Long) y a responder a otras preguntas que cambiaron un poco más su vida”, bromeó el actor en una publicación en Instagram junto a una galería de fotos junto a Bosworth. Entre las imágenes se ve a la actriz mostrando un enorme anillo de diamantes en su dedo.

Ambas celebridades mantuvieron su romance en secreto desde que se conocieron en un proyecto cinematográfico en común, en 2021, aunque resultó difícil para ambos ocultar la química que los une.

Ahora, la feliz pareja confirmó oficialmente su compromiso a través de la participación de Bosworth en el podcast Life Is Short, conducido por Long. Se rumoreaba que Justin y Kate darían el gran paso después de que se viera a esta última luciendo un anillo en el dedo anular en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair, el mes pasado.

En el episodio del podcast, la actriz expresó: “Nos estamos embarcando en un nuevo capítulo”, a lo que Justin agregó: “La gente ha estado preguntando por qué Catherine usó un anillo que le di cuando le pedí matrimonio, bueno, no exactamente, fue poco después que le pedí que se casara conmigo”, contó.

“Me siento eternamente agradecido de haber encontrado una compañera que hace que cada día me sienta tan completo, cuya mera presencia es un recordatorio de la belleza y la brevedad de la vida, y que me hace reír desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que me voy a dormir. Aprecio los días que venimos compartiendo y los que están por venir”, expresó el actor en el posteo. Su futura esposa también expresó su felicidad con una dulce dedicatoria: “Si la vida es corta, encontrá a alguien que te brinde paz infinita y asombro. Estoy muy agradecida de que seas vos”, manifestó.

El actor tenía previsto pedir casamiento a su novia en el cumpleaños de Kate en enero, pero una difícil situación los tomó por sorpresa y hubo cambio de planes. “Acabábamos de pasar por algo realmente difícil y veníamos hablando con un terapeuta”, detalló Bosworth.

La actriz describió luego un momento que tuvo lugar poco tiempo después de la sesión de terapia. “Recuerdo que te sonreí y dije: ‘¿Qué necesitás?’ Y me miraste y dijiste: ‘Pasar mi vida con vos’’. Sonreí y dije: ‘Bueno, sí, si necesitás eso, eso tendrás. Y él dijo: ‘Realmente quiero pasar mi vida con vos’”, reveló la actriz.

Long aclaró que estaban pasando por algo “muy profundo, profundamente personal”, y dijo que estaban lidiando con “algo muy difícil” en ese momento. Bosworth se disculpó por referirse a ello sin dar mayores detalles, prometiendo que hablarán de eso en un futuro. “Estábamos tratando de superar las cosas y la terapeuta nos dio un gran consejo que fue: ‘asegúrense de ser una pareja consistente. preguntándole al otro lo que necesita’”, añadió.

Superado este episodio, Long se muestra contento con cómo se desarrolló todo. “Resultó de una manera muy orgánica. Pedirle matrimonio fue fácil, natural”. Su pareja agregó que la propuesta de casamiento fue “la más romántica, honesta y amorosa” y completó: “Hay seguridad en esta unión... ¡con toda seguridad! Me hacés sentir lo mejor posible todos los días. Te amo”.

Long y Bosworth filmaron juntos la película de terror House of Darkness, en 2021. En abril de 2022 fueron fotografiados besándose en Hawái. La noticia de su compromiso llega un mes después de que Bosworth finalizara los trámites de divorcio de su exesposo, Michael Polish, con quien estuvo casada desde 2013 hasta su separación, en 2021.

LA NACION