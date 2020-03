La actriz de The Big Bang Theory se mostró feliz por concretar la convivencia con su marido en su nueva casa Crédito: Instagram

16 de marzo de 2020 • 14:27

Kaley Cuoco compartió con sus seguidores el momento en que estrenó la convivencia con su esposo ,el jinete profesional Karl Cook , en su nueva casa. La pareja se casó hace casi dos años , pero decidieron no compartir techo durante un tiempo , y mientras ambos vivieron en casas separadas se encargaron de diseñar el hogar de sus sueños.

La actriz conocida por su personaje de Penny en la serie The Big Bang Theory reveló este sábado en sus redes sociales su gran emoción por comenzar una nueva etapa junto a su marido, en la primera noche que compartirían juntos en su casa recién construida. Cuoco compartió una selfie que tituló "Hogar", en la que su marido la besa en el cachete y ella sonríe expresando su felicidad.

Durante el día de la mudanza, la actriz publicó el minuto a minuto de la inauguración de la casa en sus historias: el tierno instante en que su esposo la alzó y abrió la puerta con ella en brazos por primera vez; su primera comida casera juntos; su noche de cine y un video donde intercambian románticas palabras: "Creo que va a ser increíble.Te amo".

Kaley Cuoco compartió en su historias el momento en que su esposo la alzó para entrar a su nueva casa Crédito: Instagram Stories

Recordemos que Cuoco confesó en noviembre último en una entrevista con The View Friday que todavía no había apostado a la convivencia con su marido: "La gente se horroriza cuando sabe que no vivimos bajo el mismo techo, no sé porqué, pero a nosotros nos encanta que sea así por el momento. Él tiene sus caballos muy lejos de mi casa, así que hasta que nuestra casa en Los Ángeles no esté construida, no nos mudaremos juntos".

La pareja comenzó su relación en 2016, y se casaron en junio de 2018. Anteriormente la actriz tuvo un fugaz matrimonio con el tenista Ryan Sweeting, con quien se casó después de tres meses de noviazgo, pero la relación no funcionó y se divorciaron en 2015 . Un año después llegó un nuevo flechazo de Cupido para Cuoco, y se entregó por completo a su romance con el jinete profesional, quien además es hijo del magnate de la tecnología Scott Cook.