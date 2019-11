La confesión de Kaley Cuoco sobre su matrimonio con Karl Cook

La actriz estrella de The Big Bang Theory confesó que disfruta de vivir sola Crédito: Instagram

Kaley Cuoco habló de cuánto disfruta de su matrimonio con el jinete profesional Karl Cook, con quien está casada desde junio del año pasado. La estrella de The Big Bang Theory estuvo invitada al programa The View Friday y confesó que actualmente la pareja vive en casas separadas, y que esa opción les funciona muy bien.

"Cuando la gente se entera de que no vivimos juntos se vuelve loca. No pueden creerlo, pero a nosotros nos encanta", reveló la actriz. Luego, Cuoco agregó: "No es que nunca vayamos a convivir, solo que por el momento preferimos esto. Estamos construyendo la casa de nuestros sueños para poder pasar algunos días ahí siempre que podamos".

Kaley Cuoco cuenta que vive en casas separadas con su marido - Fuente: Youtube 01:23

Video

Cuando la anfitriona Ana Navarro le preguntó por qué creía que había causado tanto revuelo al contar que no apostaba por la convivencia, Cuoco respondió: "No sé por qué se espantan tanto. Debido al trabajo, su negocio y sus caballos, que estaban muy lejos de donde yo vivía, quisimos esperar para mudarnos juntos, y así pasó más de un año desde nuestra boda".

La actriz de 33 años está instalada en Nueva York mientras filma su próximo proyecto: le pondrá voz a Harley Quinn, la supervillana de los comics de DC Universe que tendrá su propia serie. Luego de más de 10 años ininterrumpidos filmando The Big Bang Theory, una nueva comedia animada para adultos es la nueva apuesta de Cuoco, quien también será la productora de la ficción.

Durante la entrevista, la actriz también contó que ella y su marido disfrutan de usar Instagram para dedicarse posteos y sorprenderse con tiernos mensajes. "Publica fotos sobre mí y pone cosas como 'mi mujer me sorprende por su belleza y gracia'. Es verdadero amor, él es mi pareja ideal", cerró romántica.