Karina Jelinek, en Miami: “Estoy averiguando para alquilar un vientre”

“Estoy averiguando para alquilar un vientre. Quiero ser mamá”, le confió Karina Jelinek a Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana. La mediática está en Miami desde hace un tiempo y allí se quedará para festejar su cumpleaños número 40, el próximo 22 de marzo.

“Es una edad importante”, señaló. Hace ya un tiempo que sus ganas de ser madre se hacen cada día más fuertes, y en principio no descartó ninguna posibilidad: donación de esperma, subrogación de vientre o adopción. Finalmente, en este viaje a los Estados Unidos se decidió por el alquiler de vientre. “Pronto daré más información sobre este tema que me llena de emoción. Es un sueño personal enorme ”, aseguró.

Hace un tiempo, la modelo contó en una entrevista radial que quería ser “mamá de muchos hijos”. Y aseguró que estaba en busca otras opciones porque actualmente está soltera.

Jelinek también contó qué estuvo haciendo en estos últimos días: “Estuve viajando, fui a Disney y estoy tomando clases de inglés en Miami. También hago baile”. Asimismo, habló sobre cómo se vive allá la pandemia: “Acá la gente se cuida, todos usan barbijos, hay distancia social. Yo me hice dos hisopados antes de viajar”.

De Brito la consultó sobre la reciente condena de Leonardo Fariña a cinco años de prisión por la causa de lavado de dinero . “Vi algo en Twitter, pero hace diez años que no tengo contacto con él. Es algo que me provoca un mal recuerdo”, dijo la mediática, que se casó con Fariña en 2011, con una gran fiesta que costó dos millones de pesos.

Y agregó: “No me gusta opinar de un ex y además ya pasó mucho tiempo y tuve otros novios después”. Hace un año, en PH: Podemos Hablar, Jelinek habló de su ex, y decía: “Ya lo perdoné y lo solté; no voy a cargar con esa mochila toda mi vida porque me perjudico yo. Le deseo lo mejor, él me pidió disculpas, me mandó una carta y bueno... Eso pasó hace mucho tiempo”.

